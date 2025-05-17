Як виступив Tommy Cash з Естонії на Євробаченні 2025: між епатажем та сміхом

Ексцентричний естонський репер Tommy Cash із композицією Espresso Macchiato вийшов на сцену Євробачення 2025 третім у гранд-фіналі.

Чим відомий цей артист, про що його конкурсний трек та що його пов’язує з РФ — далі у матеріалі.

Tommy Cash: біографія представника Естонії на Євробаченні-2025

Tommy Cash — сценічний псевдонім 33-річного репера Томаса Таммеметса. Він народився 18 листопада 1991 року в Таллінні, у переважно російськомовному районі Коплі. Його мама має українське коріння, а бабуся була росіянкою. У родині говорили як естонською, так і російською мовами.

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Після закінчення школи Томас працював офіціантом та прибиральником, паралельно займався танцями, що згодом стало його професією. У 2013 році він розпочав сольну музичну кар’єру, а його трек Guez whuz bak здобув премію Демо року від BBC Radio. Це стало стартом його активної творчої діяльності.

Репер неодноразово гастролював Європою та записував альбоми. Варто зазначити, що співак у 2015 році співпрацював із російським гуртом Little Big. Також він виступав у Росії, а в 2021 році відвідав тимчасово окупований Крим, що викликало хвилю критики.

Після 2022 року його позиція щодо війни в Україні залишалася суперечливою. Він намагався балансувати між підтримкою України та співчуттям до росіян. Співак скасував концерти в Києві, Москві та Санкт-Петербурзі, заявивши, що війна – не вибір простих людей.

Крім того, його виступ на естонському національному відборі на Євробачення Eesti Laul ставила російська режисерка Аліна Пязок. Це ще більше загострило дискусію щодо проросійських зв’язків Tommy Cash.

Tommy Cash – Espresso Macchiato: про що пісня

Espresso Macchiato — це композиція, що поєднує у собі динамічний біт, гумористичний текст та незвичну подачу. Сам артист порівнює свою музику з кавою: вона швидко запам’ятовується, заряджає енергією та залишає післясмак.

Трек став вірусним у TikTok, а тому він є одним із найбільш обговорюваних на Євробаченні 2025.

Tommy Cash впевнено переміг у національному відборі Eesti Laul, набравши 83% голосів глядачів.

Переклад пісні Tommy Cash – Espresso Macchiato (Еспресо Макіато)

Еспресо макіато

Моя любов, моя любов

Еспресо макіато, макіато, макіато

Будь ласка, будь ласка

Еспресо-макіато, я прям хочу.

Моя любов, моя любов

Еспресо макіато, макіато, макіато

Будь ласка, будь ласка

Еспресо макіато

Еспресо макіато

Привіт, красуне, я Томасо, залежний від тютюну

Мені подобається моя кава, це дуже імпортанте

Прошу вибачити, немає часу на розмови, день по годинах розписаний,

І я просто володію цим маленьким рестораном

Життя може пригостити лимонами,

Коли кружляєш у танці з демонами,

Не потрібно стресувати, ніякого стресу,

Не потрібно впадати в депресію.

Моя любов, моя любов

Еспресо макіато, макіато, макіато

Будь ласка, будь ласка

Еспресо-макіато, я прям хочу.

Моя любов, моя любов

Еспресо макіато, макіато, макіато

Будь ласка, будь ласка

Еспресо макіато

Еспресо макіато

Люблю літати приватними літаками, весь у брюликах у 24 карати,

А ще в мене величезний будинок.

У мене не злічити скільки грошей, я працюю цілу добу,

Тому й спітнів, як мафіозі.

Життя як спагеті:

Жорстке, поки не приготуєш.

Не потрібно стресу, ніякого стресу,

Це буде еспресо

Моя любов, моя любов

Еспресо макіато, макіато, макіато

Будь ласка, будь ласка

Еспресо макіато

Еспресо макіато

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла

Еспресо макіато

Еспресо макіато

Tommy Cash – Espresso Macchiato на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: скриншот із кліпуTommy Cash – Espresso Macchiato

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