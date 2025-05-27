Даша Квиткова показалась на публике с новым бойфрендом из Динамо: что известно

Блогера Дашу Квиткову заметили на публике вместе с 23-летним футболистом Динамо Владимиром Бражко.

Ранее пара подогревала слухи о романе, а теперь они вместе засветились на свадьбе футболиста Максима Дячука и его возлюбленной Марии.

Квиткова показалась с публике с Бражко

В TikTok появилось видео, на котором 26-летняя Даша сидит рядом с Владимиром, и они держатся за руки. В какой-то момент футболист наклонился к блогерше и что-то сказал ей на ушко, после чего Квиткова улыбнулась.

Сейчас смотрят

В сториз в Instagram Владимир опубликовал фото, на котором держит возлюбленную за руку. При этом ни Квиткова, ни Бражко официально не комментировали свои отношения.

О романе пары заговорили в сети после того, как Даша показала селфи, на котором опирается на плечо мужчины и улыбается.

Лицо возлюбленного блогерша скрыла, однако внимательные подписчики увидели тату на руке, по которому узнали Владимира Бражко. По словам инсайдеров, футболист и блогерша встречаются уже несколько месяцев.

Фото: Даша Квиткова, Владимир Бражко

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.