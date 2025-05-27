Даша Квиткова показалась на публике с новым бойфрендом из Динамо: что известно
Блогера Дашу Квиткову заметили на публике вместе с 23-летним футболистом Динамо Владимиром Бражко.
Ранее пара подогревала слухи о романе, а теперь они вместе засветились на свадьбе футболиста Максима Дячука и его возлюбленной Марии.
Квиткова показалась с публике с Бражко
В TikTok появилось видео, на котором 26-летняя Даша сидит рядом с Владимиром, и они держатся за руки. В какой-то момент футболист наклонился к блогерше и что-то сказал ей на ушко, после чего Квиткова улыбнулась.
@la.brays Ну теперь окончательное подтверждение #бражко #дашаквиткова #вовабражко ♬ gangstas paradise — favsoundds
В сториз в Instagram Владимир опубликовал фото, на котором держит возлюбленную за руку. При этом ни Квиткова, ни Бражко официально не комментировали свои отношения.
О романе пары заговорили в сети после того, как Даша показала селфи, на котором опирается на плечо мужчины и улыбается.
Лицо возлюбленного блогерша скрыла, однако внимательные подписчики увидели тату на руке, по которому узнали Владимира Бражко. По словам инсайдеров, футболист и блогерша встречаются уже несколько месяцев.
Фото: Даша Квиткова, Владимир Бражко