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Даша Квіткова показалася на публіці з новим бойфрендом із Динамо: що відомо

Даша Квіткова, Володимир Бражко

Блогерку Дашу Квіткову помітили на публіці разом із 23-річним футболістом Динамо Володимиром Бражком.

Раніше пара підігрівала чутки про роман, а тепер вони разом засвітилися на весіллі футболіста Максима Дячука та його коханої Марії.

Квіткова показалася з публіці з Бражком

У TikTok з’явилося відео, на якому 26-річна Даша сидить поруч із Володимиром, і вони тримаються за руки. Якоїсь миті футболіст нахилився до блогерки і щось сказав їй на вушко, після чого Квіткова посміхнулася.

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@la.brays Ну тепер остаточне підтвердження #бражко #дашаквіткова #вовабражко ♬ gangstas paradise – favsoundds

У сториз в Instagram Володимир опублікував фото, на якому тримає кохану за руку. Водночас ні Квіткова, ні Бражко офіційно не коментували свої стосунки.

Володимир Бражко

Фото: Володимир Бражко/Instagram

Про роман пари заговорили в мережі після того, як Даша показала селфі, на якому спирається на плече чоловіка і посміхається.

Обличчя коханого блогерка приховала, однак уважні підписники побачили тату на руці, за яким впізнали Володимира Бражка. За словами інсайдерів, футболіст і блогерка зустрічаються вже кілька місяців.

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Фото: Даша Квіткова, Володимир Бражко

Даша Квіткова
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