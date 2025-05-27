У Фредди Меркьюри была дочь — новая биография раскрыла тайну легенды

Мир шоу-бизнеса всколыхнула сенсационная новость — у культового фронтмена Queen Фредди Меркьюри была дочь. Этот факт раскрывает новая биография Love, Freddie, которая выйдет в сентябре 2025 года.

Автор книги — британская журналистка и биограф Лесли-Энн Джонс, которая в течение трех лет работала с единственной дочерью Меркьюри, известной под именем “Б”.

Тайный роман Фредди Меркьюри

Согласно книге, дочь Фредди появилась на свет в 1976 году в результате кратковременного романа певца с женой одного из его ближайших друзей. Ее муж тогда был в длительной деловой поездке.

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Из-за религиозных убеждений женщина отказалась от аборта, и трое взрослых решили вместе воспитывать ребенка. Девочка росла с матерью и отчимом, а для Фредди они выделили отдельные комнаты в домах, где жила семья. Он принимал активное участие в жизни дочери, часто наведывался к ней и звонил ежедневно даже во время гастролей.

Эта информация была известна только ближайшему кругу — семье Меркьюри, его возлюбленной Мэри Остин, участникам группы и нескольким избранным. Широкой общественности об этом не сообщали никогда.

Как стало известно о дочери Фредди Меркьюри

Незадолго до смерти звезда подарил 15-летней дочери 17 томов своих рукописных дневников, содержащих подробную историю всей его жизни. Именно они стали основой для книги Джонс.

Автор сначала сомневалась, что “Б” говорит правду, но фото, письма и выписки из банка развеяли сомнения. Дочь Фредди никогда не требовала денег, не стремилась к славе. Ее благосостояние обеспечило не наследство, а частная договоренность с отцом, заключенная при его жизни.

По словам “Б”, она решила обнародовать информацию из дневников, потому что хочет, чтобы Меркьюри сам рассказал о своей жизни без искаженных фактов.

Что известно о дочери Фредди Меркьюри

Дочери легендарного артиста 48 лет, она живет в Европе, работает медицинским специалистом и имеет детей — внуков Фредди. Она настаивает на абсолютной конфиденциальности, избегает публичности и на лето планирует уединение, чтобы избежать интереса к ее персоне после выхода книги. Никаких интервью она не будет давать, кроме тех, что уже были записаны с Лесли-Энн Джонс.

— Никто не должен знать, кто я. Я сказала все, что должна была сказать. Я обязана папе беречь ту приватность, которую он ценил, — отметила “Б”.

Напомним, что Фредди Меркьюри ушел из жизни осенью 1991 года. Ему было 45 лет. Официально его причиной смерти названа бронхиальная пневмония, ставшая следствием СПИДа, наличие которого певец подтвердил за день до своего ухода.

Источник : Daily Mail

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