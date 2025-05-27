Фредді Мерк’юрі мав доньку – нова біографія розкрила таємницю легенди

Світ шоубізнесу сколихнула сенсаційна новина – у культового фронтмена Queen Фредді Мерк’юрі була донька. Цей факт розкриває нова біографія Love, Freddie, яка вийде у вересні 2025 року.

Авторка книги – британська журналістка та біографиня Леслі-Енн Джонс, яка протягом трьох років працювала з єдиною дочкою Мерк’юрі, відомою під іменем “Б”.

Таємний роман Фредді Мерк’юрі

Згідно з книгою, донька Фредді з’явилася на світ у 1976 році внаслідок короткочасного роману співака з дружиною одного з його найближчих друзів. Її чоловік тоді був у тривалій діловій поїздці.

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Через релігійні переконання жінка відмовилася від аборту, і троє дорослих вирішили разом виховувати дитину. Дівчинка зростала з матір’ю та вітчимом, а для Фредді вони виділили окремі кімнати у домівках, де жила родина. Він брав активну участь у житті доньки, часто навідувався до неї та телефонував щодня навіть під час гастролей.

Ця інформація була відома лише найближчому колу – родині Мерк’юрі, його коханій Мері Остін, учасникам гурту та кільком обраним. Широкому загалу про це не повідомляли ніколи.

Як стало відомо про доньку Фредді Мерк’юрі

Незадовго до смерті зірка подарував 15-річній доньці 17 томів своїх рукописних щоденників, що містили детальну історію всього його життя. Саме вони стали основою для книги Джонс.

Авторка спочатку сумнівалася, що “Б” каже правду, але фото, листи та виписки з банку розвіяли сумніви. Донька Фредді ніколи не вимагала грошей, не прагнула слави. Її добробут забезпечила не спадщина, а приватна домовленість із батьком, укладена за його життя.

За словами “Б”, вона вирішила оприлюднити інформацію зі щоденників, бо хоче, щоби Меркʼюрі сам розповів про своє життя без викривлених та спотворених фактів.

Що відомо про доньку Фредді Меркʼюрі

Доньці легендарного артиста 48 років, вона живе в Європі, працює медичною фахівчинею і має дітей – онуків Фредді. Вона наполягає на абсолютній конфіденційності, уникає публічності та на літо планує усамітнення, щоб уникнути інтересу до її персони після виходу книги. Жодних інтерв’ю вона не даватиме, окрім тих, що вже були записані з Леслі-Енн Джонс.

– Ніхто не має знати, хто я. Я сказала усе, що мала сказати. Я зобов’язана татові берегти ту приватність, яку він цінував, – зазначила “Б”.

Нагадаємо, що Фредді Меркʼюрі пішов з життя восени 1991 року. Йому було 45 років. Офіційно його причиною смерті названо бронхіальну пневмонію, що стала наслідком СНІДу, наявність якого співак підтвердив за день до свого відходу.

Джерело : Daily Mail

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