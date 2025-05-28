Дженнифер Лопес захейтили в сети из-за страстных поцелуев с балетом

Поп-дива Дженнифер Лопес стала главной звездой церемонии American Music Awards 2025, которая состоялась 27 мая в Лас-Вегасе.

Однако вместо оваций ее выступление вызвало шквал критики – все из-за неожиданных поцелуев со своими танцовщиками прямо в прямом эфире.

Реакция сети на поцелуи Лопес с балетом

55-летняя Лопес, которая в феврале официально развелась с Беном Аффлеком, на сцене отеля Fontainebleau открыла шоу шестиминутным миксом из 23 хитов номинантов: от Birds of a Feather Билли Айлиш до Texas Hold ‘Em Бейонсе.

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Однако настоящий взрыв эмоций вызвала сцена со страстными поцелуями: сначала с танцором-мужчиной, а затем и с женщиной. Горячую сцену сопровождала песня Тедди Свимза Lose Control.

В соцсетях сразу вспыхнула волна обсуждений. Причем среди комментариев немало было именно критических и откровенно эйджистских.

Отчаянно пытается остаться в центре внимания.

Молодежь не хочет этого видеть. Стыдно.

Кризис среднего возраста. Похоже, теперь она будет целоваться со всеми. Никто же не хочет ее больше женить.

Мадонна уже делала это с Бритни и Кристиной.

Вау, с возрастом она постепенно опускается до уровня Мадонны.

Дженнифер, тебе действительно стоит задуматься. Все это похоже на крик отчаяния. Как для матери – это стыдно. Учись принимать возраст с достоинством.

Одни считают, что Лопес просто пытается напомнить о себе после развода с Беном Аффлеком. Другие же видят в этом попытку добавить эпатажа шоу, которое в этом году обошлось без многих топ-звезд, в том числе и певицы Тейлор Свифт.

Источник : Daily Mail

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