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3 мин.

Дженнифер Лопес захейтили в сети из-за страстных поцелуев с балетом

Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images

Поп-дива Дженнифер Лопес стала главной звездой церемонии American Music Awards 2025, которая состоялась 27 мая в Лас-Вегасе.

Однако вместо оваций ее выступление вызвало шквал критики – все из-за неожиданных поцелуев со своими танцовщиками прямо в прямом эфире.

Реакция сети на поцелуи Лопес с балетом

55-летняя Лопес, которая в феврале официально развелась с Беном Аффлеком, на сцене отеля Fontainebleau открыла шоу шестиминутным миксом из 23 хитов номинантов: от Birds of a Feather Билли Айлиш до Texas Hold ‘Em Бейонсе.

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Однако настоящий взрыв эмоций вызвала сцена со страстными поцелуями: сначала с танцором-мужчиной, а затем и с женщиной. Горячую сцену сопровождала песня Тедди Свимза Lose Control.

В соцсетях сразу вспыхнула волна обсуждений. Причем среди комментариев немало было именно критических и откровенно эйджистских.

  • Отчаянно пытается остаться в центре внимания.
  • Молодежь не хочет этого видеть. Стыдно.
  • Кризис среднего возраста. Похоже, теперь она будет целоваться со всеми. Никто же не хочет ее больше женить.
  • Мадонна уже делала это с Бритни и Кристиной.
  • Вау, с возрастом она постепенно опускается до уровня Мадонны.
  • Дженнифер, тебе действительно стоит задуматься. Все это похоже на крик отчаяния. Как для матери – это стыдно. Учись принимать возраст с достоинством.

Одни считают, что Лопес просто пытается напомнить о себе после развода с Беном Аффлеком. Другие же видят в этом попытку добавить эпатажа шоу, которое в этом году обошлось без многих топ-звезд, в том числе и певицы Тейлор Свифт.

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Источник: Daily Mail
Дженнифер Лопес
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