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Леди Гага попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря концерту в Бразилии

Леді Гага
Фото: Getty Images

Бесплатный концерт американской певицы Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро (Бразилия) внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Шоу, которое 3 мая 2025 года собрало около 2,5 млн поклонников, признали самым посещаемым концертом сольной артистки.

Леди Гага попала в Книгу рекордов Гиннеса

Первый за 13 лет концерт Леди Гаги в Бразилии побил рекорд, установленный Мадонной в том же месте 4 мая 2024 года. Тогда выступление артистки собрало около 1,6 млн человек.

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Оба мероприятия были частью серии бесплатных шоу, организованных Live Nation совместно с туристическим агентством Рио-де-Жанейро. Ожидается, что концерт Леди Гаги принесет местной экономике $105,8 млн.

Во время выступления Леди Гага исполнила песни из последнего альбома Mayhem, а также такие хиты, как Born this Way, Paparazzi, Poker Face. Трек Bad Romance стал финальным и сопровождался фейерверком в форме сердца.

— Спасибо, что творите историю вместе со мной. Народ Бразилии — это причина, почему я могу сиять, — сказала Леди Гага со сцены.

Напомним, что полиция сорвала попытку теракта на концерте Леди Гаги в Бразилии. Правоохранители предотвратили взрыв, который злоумышленники готовили на пляже Копакабана.

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Источник: Guinnes World Records

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