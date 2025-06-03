Украинская актриса Ирма Витовская прокомментировала фейковую информацию о своей смерти, которая была распространена на одном из каналов в YouTube. Артистка резко высказалась о тех, кто генерирует и публикует подобные ролики.

Ирму Витовскую “похоронили” в сети

В своем Facebook Витовская опубликовала скриншот из ролика, смонтированного с использованием искусственно созданного голоса. Картинку она дополнила надписью “фейк”, чтобы не пугать поклонников.

– Скажите, какими нужно быть нелюдями, чтобы публиковать подобное. Я это переживу, но у меня есть родители, друзья, пожилые родственники, если кто-то из них получит удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты, – эмоционально отреагировала на фейковое видео Ирма Витовская.

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Подписчиков актрисы также возмущают подобные вбросы. В комментариях отмечают, что неоднократно сталкивались с такими “новостями”.

Этой мерзости в соцсетях развелось море, а ты переживешь их всех.

Вот уроды. Слов нет. Ирма, дорогая, им воздастся.

Просто конченые. Но можно отследить, кто это сделал.

Как их еще не закрыли? Каждую неделю они кого-то “хоронят”, гниды.

Пани Ирма, будете долго жить! А тем, кто пишет, – соли в глаза!

Это не первый случай распространения фейков о “смерти” украинских звезд. Аналогичные видео в последнее время регулярно появляются на YouTube-каналах сомнительного происхождения. В похожем формате уже публиковали ложные “некрологи” о Дмитрии Монатике, Ирине Билык, Тине Кароль, Джамале, Андрее Данилко, Злате Огневич, Артеме Пивоварове, Степане Гиге и других публичных лицах.

Часто это каналы с десятками тысяч подписчиков и низкими просмотрами, которые массово выпускают видео с кликбейтными заголовками и озвучкой, сгенерированной искусственным интеллектом.

Подобная практика распространена и в англоязычном сегменте YouTube – там периодически появляются фейки о смерти Вупи Голдберг, Селин Дион, Пирса Броснана и других мировых знаменитостей.

Фото: Ирма Витовская

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