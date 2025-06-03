И не боятся же бумеранга: Ирма Витовская прокомментировала фейк о своей смерти
Украинская актриса Ирма Витовская прокомментировала фейковую информацию о своей смерти, которая была распространена на одном из каналов в YouTube. Артистка резко высказалась о тех, кто генерирует и публикует подобные ролики.
Ирму Витовскую “похоронили” в сети
В своем Facebook Витовская опубликовала скриншот из ролика, смонтированного с использованием искусственно созданного голоса. Картинку она дополнила надписью “фейк”, чтобы не пугать поклонников.
– Скажите, какими нужно быть нелюдями, чтобы публиковать подобное. Я это переживу, но у меня есть родители, друзья, пожилые родственники, если кто-то из них получит удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты, – эмоционально отреагировала на фейковое видео Ирма Витовская.
Подписчиков актрисы также возмущают подобные вбросы. В комментариях отмечают, что неоднократно сталкивались с такими “новостями”.
- Этой мерзости в соцсетях развелось море, а ты переживешь их всех.
- Вот уроды. Слов нет. Ирма, дорогая, им воздастся.
- Просто конченые. Но можно отследить, кто это сделал.
- Как их еще не закрыли? Каждую неделю они кого-то “хоронят”, гниды.
- Пани Ирма, будете долго жить! А тем, кто пишет, – соли в глаза!
Это не первый случай распространения фейков о “смерти” украинских звезд. Аналогичные видео в последнее время регулярно появляются на YouTube-каналах сомнительного происхождения. В похожем формате уже публиковали ложные “некрологи” о Дмитрии Монатике, Ирине Билык, Тине Кароль, Джамале, Андрее Данилко, Злате Огневич, Артеме Пивоварове, Степане Гиге и других публичных лицах.
Часто это каналы с десятками тысяч подписчиков и низкими просмотрами, которые массово выпускают видео с кликбейтными заголовками и озвучкой, сгенерированной искусственным интеллектом.
Подобная практика распространена и в англоязычном сегменте YouTube – там периодически появляются фейки о смерти Вупи Голдберг, Селин Дион, Пирса Броснана и других мировых знаменитостей.
Фото: Ирма Витовская