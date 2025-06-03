І не бояться ж бумеранга: Ірма Вітовська прокоментувала фейк про свою смерть

Українська акторка Ірма Вітовська прокоментувала фейкову інформацію про власну смерть, яка була поширена на одному з каналів у YouTube. Артистка різко висловилася про тих, хто генерує та публікує подібні ролики.

Ірму Вітовську “поховали” в мережі

У своєму Facebook Вітовська опублікувала скриншот з ролика, змонтованого із застосуванням штучно створеного голосу. Картинку вона доповнила написом “фейк”, щоби не лякати шанувальників.

– От скажіть, якими треба бути нелюдами, щоб публікувати подібне. Я то переживу, але у мене є батьки, друзі, старенькі родичі, якщо з них би хтось отримав удар від такої новини? І не бояться ж бумеранга, скоти, – емоційно відреагувала на фейкове відео Ірма Вітовська.

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Підписників акторки також обурюють подібні вкиди. В коментарях зауважують, що неодноразово натрапляли на такі “новини”.

Цієї мерзоти у соцмережах розвелося море, а ти переживеш їх усіх.

От потвори. Слів нема. Ірмо, дорога, їм воздасться.

Просто кончені. Але можна відслідкувати, хто це зробив.

Як їх ще не закрили? Кожного тижня вони когось “ховають”, гниди.

Пані Ірмо, будете довго жити! А тим, хто пише, – солі в очі!

Це не перший випадок поширення фейків про “смерті” українських зірок. Аналогічні відео останнім часом регулярно з’являються на YouTube-каналах сумнівного походження. У схожому форматі вже публікували неправдиві “некрологи” про Дмитра Монатика, Ірину Білик, Тіну Кароль, Джамалу, Андрія Данилка, Злату Огнєвіч, Артема Пивоварова, Степана Гігу та інших публічних осіб.

Часто це канали з десятками тисяч підписників і низькими переглядами, які масово випускають відео з клікбейтними заголовками і озвученням, згенерованим штучним інтелектом.

Подібна практика поширена і в англомовному сегменті YouTube – там періодично зʼявляються фейки про смерть Вупі Голдберг, Селін Діон, Пірса Броснана та інших світових знаменитостей.

Фото: Ірма Вітовська

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