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І не бояться ж бумеранга: Ірма Вітовська прокоментувала фейк про свою смерть

Ірма Вітовська

Українська акторка Ірма Вітовська прокоментувала фейкову інформацію про власну смерть, яка була поширена на одному з каналів у YouTube. Артистка різко висловилася про тих, хто генерує та публікує подібні ролики.

Ірму Вітовську “поховали” в мережі

У своєму Facebook Вітовська опублікувала скриншот з ролика, змонтованого із застосуванням штучно створеного голосу. Картинку вона доповнила написом “фейк”, щоби не лякати шанувальників.

– От скажіть, якими треба бути нелюдами, щоб публікувати подібне. Я то переживу, але у мене є батьки, друзі, старенькі родичі, якщо з них би хтось отримав удар від такої новини? І не бояться ж бумеранга, скоти, – емоційно відреагувала на фейкове відео Ірма Вітовська.

Зараз дивляться

Підписників акторки також обурюють подібні вкиди. В коментарях зауважують, що неодноразово натрапляли на такі “новини”.

  • Цієї мерзоти у соцмережах розвелося море, а ти переживеш їх усіх.
  • От потвори. Слів нема. Ірмо, дорога, їм воздасться.
  • Просто кончені. Але можна відслідкувати, хто це зробив.
  • Як їх ще не закрили? Кожного тижня вони когось “ховають”, гниди.
  • Пані Ірмо, будете довго жити! А тим, хто пише, – солі в очі!

Це не перший випадок поширення фейків про “смерті” українських зірок. Аналогічні відео останнім часом регулярно з’являються на YouTube-каналах сумнівного походження. У схожому форматі вже публікували неправдиві “некрологи” про Дмитра Монатика, Ірину Білик, Тіну Кароль, Джамалу, Андрія Данилка, Злату Огнєвіч, Артема Пивоварова, Степана Гігу та інших публічних осіб.

Часто це канали з десятками тисяч підписників і низькими переглядами, які масово випускають відео з клікбейтними заголовками і озвученням, згенерованим штучним інтелектом.

Подібна практика поширена і в англомовному сегменті YouTube – там періодично зʼявляються фейки про смерть Вупі Голдберг, Селін Діон, Пірса Броснана та інших світових знаменитостей.

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Фото: Ірма Вітовська

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