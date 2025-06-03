Мать Херсона: в Нью-Йорке показали отрывок из оперы о депортированных украинских детях

В понедельник, 2 июня, Метрополитен-опера в Нью-Йорке презентовала отрывок из будущей оперы Мать Херсона. Постановка рассказывает о депортации украинских детей и их матерей.

Что известно об опере Мать Херсона

Создателями постановки выступили украинский композитор Максим Коломиец и американский драматург Джордж Брант.

В центре сюжета — реальные истории женщин из Херсона, которые пересекали линии фронта, чтобы забрать своих детей из фильтрационных лагерей РФ во временно оккупированном Крыму.

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Мировая премьера оперы Мать Херсона состоится в октябре 2026 года в Польской национальной опере в Варшаве. А показы в нью-йоркской Метрополитен-опера запланированы на театральный сезон 2027-2028 годов.

Одну из главных ролей исполнит американская сопрано Эрин Морли, дирижером станет Кэри-Линн Уилсон, а режиссером выступит Барбара Высоцкая из Польши.

— Мы не хотим, чтобы мир забывал о том, что происходит. Это наш художественный способ напомнить о трагедии, — заявил гендиректор Метрополитен-опера Питер Гелб.

Сопрано Эрин Морлин выразила надежду, что опера Мать Херсона поможет привлечь внимание общества к “основной ячейке семьи, которая разрушается этой трагедией”. Также она добавила, что “это документирование того, что происходит”, пишет The New York Times.

Создатели постановки обеспокоены тем, что спустя более трех лет после вторжения России общественность становится равнодушной к судьбе Украины.

— Все должны помнить, что происходящее не так уж и далеко. Эта история ближе, чем вы думаете. С помощью музыки, я думаю, люди могут лучше это понять. Это становится более конкретным и более человеческим — сказал композитор Максим Коломиец.

Источник : Минкульт

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