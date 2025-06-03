Мати Херсона: в Нью-Йорку показали уривок з опери про депортованих українських дітей

У понеділок, 2 червня, Метрополітен-опера в Нью-Йорку презентувала уривок із майбутньої опери Мати Херсона. Постановка розповідає про депортацію українських дітей та їхніх матерів.

Що відомо про оперу Мати Херсона

Творцями постановки виступили український композитор Максим Коломієць та американський драматург Джордж Брант.

У центрі сюжету – реальні історії жінок із Херсона, які перетинали лінії фронту, щоб забрати своїх дітей з фільтраційних таборів РФ у тимчасово окупованому Криму.

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Світова прем’єра опери Мати Херсона відбудеться у жовтні 2026 року в Польській національній опері у Варшаві. А покази в нью-йоркській Метрополітен-опера заплановані на театральний сезон 2027-2028 років.

Одну з головних ролей виконає американська сопрано Ерін Морлі, диригенткою стане Кері-Лінн Вілсон, а режисеркою виступить Барбара Висоцька з Польщі.

– Ми не хочемо, щоб світ забував про те, що відбувається. Це наш художній спосіб нагадати про трагедію, – заявив гендиректор Метрополітен-опера Пітер Гелб.

Сопрано Ерін Морлін висловила сподівання, що опера Мати Херсона допоможе привернути увагу суспільства до “основного осередку сім’ї, який руйнується цією трагедією”. Також вона додала, що “це документування того, що відбувається”, пише The New York Times.

Творці постановки занепокоєні тим, що через понад три роки після вторгнення Росії громадськість стає байдужою до долі України.

– Всі повинні пам’ятати, що те, що відбувається, не так вже й далеко. Ця історія ближча, ніж ви думаєте. За допомогою музики, я думаю, люди можуть краще це зрозуміти. Це стає більш конкретним і більш людським – сказав композитор Максим Коломієць.

Джерело : Мінкульт

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