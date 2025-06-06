Оговорки, смех и морская свинка в студии: ведущие ICTV вспомнили курьезные моменты в эфире

По случаю Дня журналиста, который отмечается 6 июня, ведущие телеканалов ICTV и ICTV2 вспомнили смешные и курьезные моменты, которые происходили с ними во время эфира или за мгновение до него.

Юлия Зорий рассказала, как не могла вести программу из-за смеха, у Оксаны Гутцайт не получалось правильно произнести слово, а Сергей Лиховида вообще проспал эфир.

Как ведущие относятся к факапам и как выходят из непредсказуемых ситуаций — читайте далее в материале.

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Юлия Зорий

Юлия вспомнила, как несколько лет назад, когда она вела программу Ранок у великому місті вместе с журналистом Павлом Казариным, не могла сдержать смех в эфире.

— Помню два раза, когда нам с Павлом во время эфира внезапно становилось так смешно, что мы не могли продолжить эфир (смеется). Иногда пересматриваю эти видео — и до сих пор смешно. Что делали: извинялись перед зрителями и продолжали дальше, — поделилась она.

Зорий считает, что зрителям нравятся такие моменты, ведь они видят, что ведущие — обычные люди и также могут ошибаться.

— Нам помогало осознание, что мы живые люди и тоже можем иногда оговориться, рассмеяться или быть не в состоянии остановиться чихать (улыбается). Кстати, зрителям нравятся подобные факапы, потому что они видят, что их любимые ведущие — такие же люди, а не совершенные работы, — отметила Юлия.

Также ведущая вспомнила одну оговорку, которая на самом деле не была ошибкой — потому что раскрывала суть.

— Как-то вместо “Российская Федерация” сказала “Российская педерация” — и сильно переживала! Только потом поняла, что никакая это не оговорка была, а правда, — добавила Зорий.

Александр Швачка

Первый ведущий-ветеран на украинском телевидении Александр Швачка признался, что иногда в подводке к сюжетам встречаются такие имена и фамилии иностранных персон, которые трудно выговорить. Коллеги могут исправить Александра прямо в прямом эфире, и он к этому нормально относится.

— Да, я стараюсь справиться и произнести трудные имена, не сломав при этом язык (смеется). Но добавлю, что иногда ошибаюсь… Меня поправляют коллеги — да, прямо в эфире, а как иначе? Я к этому отношусь нормально: мы все люди, все можем допускать ошибки. Главное — учиться на этом и иметь рядом тех, кто может поддержать и помочь. Я рад, что у меня есть такие люди — это наша команда Утра в большом городе, — сказал Швачка.

Сергей Лиховида

Ведущему и блогеру Сергею Лиховиде запомнилась ситуация, когда он проспал начало программы. Утро в большом городе начинается в 7:00, а в студии надо быть заранее, чтобы успеть приготовиться.

— Со мной такое произошло лишь один-единственный раз — у меня не зазвенел будильник. И я проснулся от понимания, что проспал… Быстро собрался и буквально ворвался на середину эфира! Благодарен коллегам, с которыми мы этот момент как-то обыграли. Благодаря им этот случай вспоминаю с улыбкой, — поделился Сергей.

Григорий Герман

Ведущий вспомнил, как однажды в студию на эфир принесли морскую свинку и посадили ему на колени.

— Видимо, она выразила свое восхищение тем, что находилась в эфире и у меня на коленях, и обгадила мои штаны. Скрыть огромное пятно в прямом эфире не удалось, но как-то отшутился. Конечно, пришлось менять одежду, — рассказал Григорий.

Андрей Ковальский

Журналист и ведущий Факты. Спорт рассказал о факапе, который случился с ним в начале работы на ICTV. Тогда Ковальский забыл, что он в прямом эфире.

— Все идет гладко, эфир подходит к концу, и вот на финальном прощании я сбиваюсь. Обычно, когда записываешь эфир, то останавливаешься и переписываешь. Но я забываю, что это прямой эфир! Сбиваюсь и говорю: Блин, давайте перепишем! И в этот момент слышу в наушнике, как режиссер кричит: Ты в прямом эфире, не останавливайся!” — поделился Андрей.

Также Ковальский вспомнил, как он вместе с коллегой не мог остановиться смеяться в эфире.

— В сюжете рассказывали, как в какой-то стране — кажется, в Кыргызстане — начали переозвучивать классику мирового кино на местный язык. И вот представьте: фильм Терминатор, но переозвученный одним голосом, причем весь фильм! И когда дошло до знаменитой фразы I’ll be back, в синхроне вместо мужественного голоса Арнольда — тоненький, писклявый голосок. Мы с ведущей просто не выдержали и начали смеяться. Смеялись так, что когда вернулись в кадр, не могли остановиться — сидели и хохотали прямо в эфире!” — рассказал ведущий.

Юлия Сеник

Ведущая Фактов ICTV убеждена, что в прямом эфире главное — не подавать вида, что что-то идет не по плану.

— Даже когда глотаешь таблетку от горла, потому что не успела достать ее изо рта, и параллельно должна четко произносить сложные фамилии и рассказывать о сложных событиях. Даже когда коварно лопается ремень на платье, а ты молча молишься, чтобы ничего лишнего не попало в кадр, при этом голос должен звучать уверенно, потому что за кадром — страна, которая слушает. Когда в ухо кричат: 30 секунд до эфира, а ты еще запыхавшаяся влетаешь в студию, — отметила Юлия.

Сеник отметила, что профессия журналиста — не об идеальной дикции или глянце, а о гибкости,ответственности и смелости.

— Да, бывают забавные моменты. Потому что мы — живые. Но в основе — всегда правда. Особенно во время войны. Когда камера фиксирует не просто факты, а боль. Когда микрофон ловит не только звук, а дрожь голоса — военного, мамы, свидетеля. Когда каждое слово — как документ времени. Когда правда — это тоже оружие. И, несмотря на усталость, страх или отчаяние — мы остаемся. С Днем журналиста, коллеги. Сил нам и достоинства. И пусть правда всегда звучит сильнее тишины, — добавила ведущая.

Вадим Карпьяк

Ведущий поделился забавной историей, связанной с его родным братом Олегом, который работает в украинской службе BBC.

Когда Карпьяк вел политическое ток-шоу Свобода слова на ICTV, у телеканала была договоренность с BBC: каждый понедельник в вечерний выпуск Фактов включался корреспондент из Лондона на 5-минутный репортаж.

— И вот мой брат Олег именно тогда был в длительной командировке в Лондоне и делал эти включения для ICTV. А я в свою очередь после новостей должен был появляться в эфире Фактов, чтобы анонсировать, что будет в Свободе слова — какие темы, какие гости. И вот представьте: сначала в эфире появляется Олег Карпьяк из Лондона, что-то рассказывает от BBC, а через несколько минут — я, Вадим Карпьяк, уже как ведущий Свободы слова. И люди в зрительской аудитории начинают писать: Подождите, это что, один и тот же Карпьяк? То он в Лондоне для BBC, то вдруг в студии ICTV? Как так? (смеется), — рассказал Вадим.

Ведущий объяснил, что они с братом внешне очень похожи, хотя Олег и младше его на четыре года. Даже в Киево-Могилянской академии, где они оба учились, друзья их периодически путали.

— А тут — прямой эфир, один Карпьяк сменяет другого, только одежда немного разная, но говорит уже о чем-то совсем другом. Зрители в шоке, пишут: Это что, Карпьяк раздвоился? В конце концов, руководство канала сказало: Нет, два Карпяка в одном выпуске новостей — это слишком даже для украинского информационного пространства! (смеется). Поэтому включение Олега с BBC перенесли на среду, чтобы мы не появлялись в эфире друг за другом. Так мы с братом в один вечер “перегрузили” эфир своим сходством, — добавил ведущий.

Оксана Гутцайт

Ведущая Фактов ICTV вспомнила историю, от которой ей до сих пор неловко и смешно одновременно. Однажды в прямом эфире Гутцайт рассказывала о каком-то событии в Кентерберийском дворце.

— И вот, представьте, я никак не могла выговорить слово: Кентерберийский! Начинаю: Кентерб…, Кентре…, — и все, язык заплетается! (смеется). Наконец я беру листок со сценарием, медленно читаю по слогам: Кен-тер-бе-рий-ский. Вроде бы справилась, выдыхаю, — поделилась Оксана.

Однако когда в эфире должен был начаться сюжет об этом событии, видео задержалось на несколько секунд, а ведущая, оставшись в кадре, неожиданно для себя же решила нарушить тишину.

— Камера держит мой крупный план, я сижу, жду, когда же пойдет сюжет, и тишина. И в этой тишине, сама не знаю, как это вырвалось, я тихо, но четко говорю: Блин! Ну, только не “блин”, а кое-что покрепче (смеется). И это в прямом эфире, где каждый звук ловят микрофоны! В наушнике сразу слышу режиссера: Оксана, что ты творишь?! А я сижу, чувствую, как лицо краснеет, и думаю: Ну все, это конец моей карьеры, — вспомнила Гутцайт.

К счастью, сюжет таки запустился, и команда быстро переключила внимание зрителей. После эфира вся студия смеялась, а ведущая еще долго извинялась перед коллегами.

По словам Гутцайт, после этого случая она навсегда запомнила: если не можешь произнести слово, лучше просто сделать паузу, а не импровизировать в прямом эфире.

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