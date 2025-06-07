Он знал, что мне 16: девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах

Несколько женщин обвинили актера и фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в сексуальных домогательствах. Некоторые из них назвали его поведение “хищническим, ужасным и неприемлемым”.

Об этом сообщают ряд изданий, в частности Independent и People.

Джареда Лето обвиняют в сексуальных домогательствах

Все началось с опубликованного американским изданием Air Mail расследования, в котором девять женщин разного возраста обвинили Лето в домогательствах.

Сейчас смотрят

Некоторые из пострадавших заявили, что стали жертвами домогательств со стороны музыканта, когда были несовершеннолетними.

Одна женщина рассказала, что в 2006 году, когда ей было 16 лет, Лето подошел к ней возле кафе в Лос-Анджелесе и взял ее номер телефона. Она также сказала, что Лето ей звонил, “всегда в час, два, три часа ночи”.

— И разговоры стали сексуальными. Он спрашивал что-то вроде: У тебя когда-нибудь был парень? Ты когда-нибудь сосала? — рассказала она.

Другой пострадавшей в расследовании является модель Лора Ла Рю. Она рассказала, что имела похожий опыт в 16 лет в 2008-м, когда посетила мероприятие в частной резиденции в Беверли-Хиллз, где Лето “так пристально за ней наблюдал”.

— Он спросил, сколько мне лет. Я ответила: Мне 16. А тебе сколько?, — сказала она, добавив, что тогда 36-летний Лето попросил у нее номер телефона.

Они начали переписываться, а позже в апреле 2009 года она посетила его дом. По ее словам, Лето флиртовал с ней. Во время другого визита, по словам модели, музыкант вышел из комнаты абсолютно голым — тогда ей было 17 лет.

Еще одна женщина тоже сказала, что на момент переписки с Лето была несовершеннолетней, а во время визитов к нему домой он спрашивал у нее о сексуальных контактах с парнями.

Также она рассказала историю, когда ей было 18 лет, что Джаред Лето “внезапно вытащил свой пенис и начал мастурбировать”.

Другая женщина, диджей и музыкальный продюсер Элли Тейлз в прошлом месяце опубликовала в Instagram несколько обвинений в сторону Лето.

В сторис она заявляла: Я подверглась нападению и травме от этого урода, когда мне было 17 лет… Он знал мой возраст и ему было все равно. То, что он сделал, было хищническим, ужасным и неприемлемым.

Что говорят представители Джареда Лето

Представитель Лето отрицает все обвинения в сторону вокалиста группы Thirty Seconds to Mars.

В заявлении для Air Mail его представитель также сказал, что общение с моделью Лаурой Ла Рю “не содержало ничего сексуального или непристойного”.

Он также заявил, что модель якобы подавала заявку на работу в качестве личного ассистента Лето, что, по словам представителя музыканта, “еще раз подчеркивает отсутствие чего-то непристойного”. Сама же модель отрицала, что подавалась на эту должность.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.