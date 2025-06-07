Він знав, що мені 16: дев’ять жінок звинуватили Джареда Лето у домаганнях

Кілька жінок звинуватили актора та фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето у сексуальних домаганнях. Деякі з них назвали його поведінку “хижацькою, жахливою і неприйнятною”.

Про це повідомляють низка видань, зокрема Independent та People.

Джареда Лето звинувачують у сексуальних домаганнях

Все почалося з опублікованого американським виданням Air Mail розслідування, в якому дев’ять жінок різного віку звинуватили Лето у домаганнях.

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Деякі з постраждалих заявили, що стали жертвами домагань з боку музиканта, коли були неповнолітніми.

Одна жінка розповіла, що в 2006 році, коли їй було 16 років, Лето підійшов до неї біля кафе в Лос-Анджелесі та взяв її номер телефону. Вона також сказала, що Лето їй телефонував, “завжди о першій, другій, третій годині ночі”.

— І розмови стали сексуальними. Він запитував щось на кшталт: У тебе коли-небудь був хлопець? Ти коли-небудь смоктала? – розповіла вона.

Іншою постраждалою у розслідуванні є модель Лора Ла Рю. Вона розповіла, що мала схожий досвід у 16 років у 2008-му, коли відвідала захід у приватній резиденції у Беверлі-Хіллз, де Лето “так пильно за нею спостерігав”.

— Він запитав, скільки мені років. Я відповіла: Мені 16. А тобі скільки?, – сказала вона, додавши, що тоді 36-річний Лето попросив у неї номер телефону.

Вони почали переписуватися, а пізніше у квітні 2009 року вона відвідала його будинок. За її словами, Лето фліртував з нею. Під час іншого візиту, за словами моделі, музикант вийшов з кімнати абсолютно голим – тоді їй було 17 років.

Ще одна жінка теж сказала, що на момент переписки з Лето була неповнолітньою, а під час візитів до нього додому він питав у неї про сексуальні контакти з хлопцями.

Також вона розповіла історію, коли їй було 18 років, що Джаред Лето “раптово витягнув свій пеніс і почав мастурбувати”.

Інша жінка, діджейка та музична продюсерка Еллі Тейлз минулого місяця опублікувала в Instagram кілька звинувачень у бік Лето.

У сторис вона заявляла: Я зазнала нападу і травми від цього виродка, коли мені було 17 років… Він знав мій вік і йому було все одно. Те, що він зробив, було хижацьким, жахливим і неприйнятним.

Що кажуть представники Джареда Лето

Представник Лето заперечив усі звинувачення у бік вокаліста гурту Thirty Seconds to Mars.

У заяві для Air Mail його представник також сказав, що спілкування з моделлю Лаурою Ла Рю “не містило нічого сексуального чи непристойного”.

Він також заявив, що модель нібито подавала заявку на роботу в якості особистого асистента Лето, що, за словами представника музиканта, “ще раз підкреслює відсутність чогось непристойного”. Сама ж модель заперечила, що подавалася на цю посаду.

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