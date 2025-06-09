Последний разговор: бывшая жена Нелипы раскрыла, что он сказал ей перед смертью

Экс-супруга украинского шоумена и военного Максима Нелипы Тамара впервые рассказала о последнем разговоре с бывшим мужем и о том, когда планирует приехать в Украину, чтобы попрощаться.

Напомним, что Максим Нелипа погиб 12 мая, выполняя боевое задание. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Тамара Нелипа о последнем разговоре с бывшим мужем

По словам Тамары, ее последний разговор с Максимом состоялся за неделю до его гибели. Тогда он честно сказал, что ему тяжело, но был полон решимости на дальнейшую борьбу.

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– Он написал, что все будет хорошо, прорвемся, – вспомнила бывшая жена.

Последней, с кем Нелипа разговаривал накануне трагедии, была его мама. Тамара рассказала, что он обещал прийти и починить старенький чайник, который сломался.

Когда Тамара Нелипа приедет на могилу бывшего мужа

Навестить могилу бывшего мужа Тамара Нелипа собирается уже этим летом. Ранее она говорила, что приедет в Украину вместе с дочерью Марией, которой сейчас 15 лет. Также женщина призналась, что несколько дней назад Максим приходил к ней во сне.

– Это были Таврийские игры, но это уже после нашего знакомства. Через пять лет мы приезжали, и там была очень большая тусня на корабле и рыбалка, – поделилась сном-воспоминанием Тамара.

Весть о гибели Максима Нелипы застала Тамару прямо на остановке, где она ждала автобус вместе с дочерью. После этого был шок, слезы и разговор с мамой Максима, которая в течение суток пыталась до нее дозвониться.

Она добавила, что, несмотря на развод, осталась с бывшим мужем в очень теплых и дружеских отношениях. Их связь не прерывалась и во время полномасштабного вторжения.

Фото: Слава Демин, Максим Нелипа

Источник : Слава Демин

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