Без зайвих очей попрощаємося: ексдружина Неліпи пояснила, чому не приїхала на похорон

Тамара Неліпа, колишня дружина актора і військового Максима Неліпи, який загинув на фронті, пояснила, чому вона разом із дітьми не приїхала на похорон.

Наразі сім’я шоумена перебуває в Ізраїлі, куди вони виїхали через війну в березні 2022 року.

Чому сім’ї Максима Неліпи не було на похороні

Про загибель колишнього чоловіка Тамара дізналася від сина Артема – йому написав двоюрідний брат.

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Жінка каже, що планувала приїхати до Києва, щоб попрощатися з Максимом, але вирішила поберегти доньку Марію, адже невідомо, як би її психіка відреагувала на підвищену увагу під час церемонії.

– Зараз багато хто мене запитує, чому нас не було на похороні в Києві. Відповім: це неймовірна травма і для мене, і для Маші. Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли, ми дуже довго боролися з цим. І я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання. Але, треба сказати, вберегти все одно не виходить: діти все читають, чують, – сказала вона.

Тамара зазначила, що син вирушить до Києва, щойно в нього вийде. Нині Артем служить в лавах ізраїльських Збройних сил, тому для виїду з країни йому потрібен дозвіл від командування. А жінка разом із донькою планує відвідати могилу Неліпи найближчим часом.

– Приїдемо тихенько, без зайвих очей попрощаємося, – додала Тамара.

Нагадаємо, що Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Він служив у 14 окремому полку безпілотних авіаційних комплексів, де був старшим лейтенантом і командиром роти. Поховали Максима Неліпу на Байковому кладовищі в Києві.

Фото: Тамара Неліпа, Максим Неліпа

Джерело : Обозреватель

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