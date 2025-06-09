Остання розмова: ексдружина Неліпи розкрила, що він сказав їй перед загибеллю

Ексдружина українського шоумена та військового Максима Неліпи Тамара вперше розповіла про останню розмову з колишнім чоловіком і про те, коли планує приїхати в Україну, аби попрощатися.

Нагадаємо, що Максим Неліпа загинув 12 травня, виконуючи бойове завдання. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Тамара Неліпа про останню розмову з ексчоловіком

За словами Тамари, її остання розмова з Максимом відбулася за тиждень до його загибелі. Тоді він чесно сказав, що йому важко, але був сповнений рішучості на подальшу боротьбу.

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– Він написав, що все буде добре, прорвемось, – пригадала колишня дружина.

Останньою, з ким Неліпа говорив напередодні трагедії, була його мама. Тамара розповіла, що він обіцяв прийти та полагодити старенький чайник, що зламався.

Коли Тамара Неліпа приїде на могилу ексчоловіка

Навідати могилу ексчоловіка Тамара Неліпа збирається вже цього літа. Раніше вона казала, що приїде в Україну разом з донькою Марією, якій зараз 15 років. Також жінка зізналася, що кілька днів тому Максим приходив до неї уві сні.

– Це були Таврійські ігри, але це вже після нашого знайомства. Через пʼять років ми приїжджали, і там була дуже велика тусня на кораблі і риболовля, – поділилася сном-спогадом Тамара.

Звістка про загибель Максима Неліпи застала Тамару просто на зупинці, де вона чекала на автобус разом з донькою. Після цього був шок, сльози та розмова з мамою Максима, що протягом доби намагалася до неї додзвонитися.

Вона додала, що попри розлучення залишилася з колишнім чоловіком у дуже теплих та дружніх стосунках. Їхній звʼязок не переривався і під час повномасштабного вторгнення.

Фото: Слава Дьомін, Максим Неліпа

Джерело : Слава Дьомін

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