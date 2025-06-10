Украинские артисты выступят вместе с россиянами на фестивале в Польше: кто согласился

Этим летом в столице Польши состоится музыкальный фестиваль Ready Fest, на котором выступят как украинские, так и российские артисты.

Среди тех, кто не чурается выходить на одну сцену с гражданами страны-агрессора РФ — певец Иван Дорн, рок-группа Нервы и рэп-исполнитель Юрий Семин, который выступает под псевдонимом вышел покурить.

Украинцы выступят на одной сцене с россиянами

Фестиваль Ready Fest состоится 22 августа в Варшаве и, как отмечают организаторы, “объединит поклонников разных жанров и поколений”.

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Хедлайнером мероприятия станет российский рэп-исполнитель Face. Также среди россиян, которые выступят на фестивале — дуэт IC3PEAK, певица Монеточка, панк-группа Порнофильмы.

К ним присоединятся Иван Дорн, Нервы и вышел покурить. Несмотря на то, что эти исполнители родом из Украины, на четвертый год полномасштабной войны они продолжают выступать вместе с россиянами и петь на языке страны-агрессора РФ.

Билеты на фестиваль стоят от 230 до 650 злотых — это примерно от 2 555 до 7220 грн. Организаторы добавили, что Ready Fest — это место, “где музыка не знает границ”.

Позиция артистов относительно войны в Украине

Иван Дорн уехал жить за границу еще до полномасштабного вторжения РФ. В прошлом году в интервью он назвал себя украинским артистам, а также признался, что за время войны ни разу не был в Украине, поскольку боится мобилизации и того, что не сможет вернуться обратно. Дорн неоднократно попадал в скандалы из-за выступлений с россиянами.

Нервы — украинская группа, которая в основном исполняет песни на русском языке. До 24 февраля 2022 года музыканты активно развивали карьеру в России. После полномасштабного вторжения коллектив прекратил свою деятельность на территории страны-агрессора.

Рэпер вышел покурить, настоящее имя которого — Семин Юрий, родом из Одессы. На странице музыканта в Instagram нет упоминаний о войне и его позиции.

Фото: вышел покурить, Иван Дорн, Нервы

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