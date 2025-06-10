Українські артисти виступлять разом із росіянами на фестивалі в Польщі: хто погодився

Цього літа у столиці Польщі відбудеться музичний фестиваль Ready Fest, на якому виступлять як українські, так і російські артисти.

Серед тих, хто не цурається виходити на одну сцену із громадянами країни-агресора РФ – співак Іван Дорн, рок-гурт Нервы та реп-виконавець Юрій Сьомін, який виступає під псевдонімом вышел покурить.

Українці виступлять на одній сцені з росіянами

Фестиваль Ready Fest відбудеться 22 серпня у Варшаві та, як зазначають організатори, “об’єднає шанувальників різних жанрів і поколінь”.

Зараз дивляться

Хедлайнером заходу стане російський реп-виконавець Face. Також серед росіян, які виступлять на фестивалі – дует IC3PEAK, співачка Монеточка, панк-гурт Порнофільми.

До них приєднаються Іван Дорн, Нервы та вышел покурить. Попри те, що ці виконавці родом з України, на четвертий рік повномасштабної війни вони продовжують виступати разом із росіянами та співати мовою країни-агресора РФ.

Квитки на фестиваль коштують від 230 до 650 злотих – це приблизно від 2 555 до 7220 грн. Організатори додали, що Ready Fest – це місце, “де музика не знає кордонів”.

Позиція артистів щодо війни в Україні

Іван Дорн виїхав жити за кордон ще до повномасштабного вторгнення РФ. Минулого року в інтерв’ю він назвав себе українським артистам, а також зізнався, що за час війни жодного разу не був в Україні, оскільки боїться мобілізації і того, що не зможе повернутися назад. Дорн неодноразово потрапляв у скандали через виступи з росіянами.

Нервы – український гурт, який здебільшого виконує пісні російською мовою. До 24 лютого 2022 року музиканти активно розвивали кар’єру в Росію. Після повномасштабного вторгнення колектив припинив свою діяльність на території країни-агресора.

Репер вышел покурить, справжнє ім’я якого – Сьомін Юрій, родом із Одеси. На сторінці музиканта в Instagram немає згадок про війну та його позицію.

Фото: вышел покурить, Іван Дорн, Нервы

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.