Гайтана впервые с начала полномасштабной войны выступила в Украине: реакция сети

Украинская певица Гайтана дала первый концерт в Киеве во время полномасштабного вторжения.

Она выступила на фестивале Поколение, где в разные дни хедлайнерами также стали певец Виталий Козловский, в частности со своим хитом-возвращением Пинаколада, и легенда украинской эстрады Степан Гига.

Гайтана дала первый концерт в Украине

За час выступления на ВДНХ артистка спела для украинцев Шаленій, Самотня босса, Два вікна и другие известные треки.

Сейчас смотрят

Зрители с удовольствием подпевали и делились видео с выступления в сториз, которые Гайтана опубликовала и на своей странице в Instagram.

Несмотря на несколько скандалов, в которые попадала певица во время своего отсутствия в Украине, поклонники горячо поддержали любимую артистку и мечтают о ее туре по стране.

Скучали по ее песням и выступлениям реально! Это было классно!

Это счастье, что Гайтана поет.

Гайтане пора анонсировать всеукраинский тур, это было фантастически!

Хочу на концерт! Когда следующий? Помню каждую песню!

Это тот редкий случай, когда не нужно переводить хиты, — пишут фанаты, намекая на то, что артистка и раньше пела на украинском языке.

Правда, уже во время полномасштабной войны Гайтана делала в соцсетях посты на русском языке, за что сразу попала под критику. Прошлым летом она дала концерт в Бишкеке, где также исполняла композиции из русскоязычного репертуара, за что получила дополнительную порцию хейта.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения артистка находилась за границей и год молчала в соцсетях. Также она сделала паузу в творчестве, потому что ей была нужна “полная тишина, чтобы снова научиться по-настоящему слышать себя”.

Фото: Гайтана

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.