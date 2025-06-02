Гайтана впервые с начала полномасштабной войны выступила в Украине: реакция сети
Украинская певица Гайтана дала первый концерт в Киеве во время полномасштабного вторжения.
Она выступила на фестивале Поколение, где в разные дни хедлайнерами также стали певец Виталий Козловский, в частности со своим хитом-возвращением Пинаколада, и легенда украинской эстрады Степан Гига.
Гайтана дала первый концерт в Украине
За час выступления на ВДНХ артистка спела для украинцев Шаленій, Самотня босса, Два вікна и другие известные треки.
Зрители с удовольствием подпевали и делились видео с выступления в сториз, которые Гайтана опубликовала и на своей странице в Instagram.
Несмотря на несколько скандалов, в которые попадала певица во время своего отсутствия в Украине, поклонники горячо поддержали любимую артистку и мечтают о ее туре по стране.
- Скучали по ее песням и выступлениям реально! Это было классно!
- Это счастье, что Гайтана поет.
- Гайтане пора анонсировать всеукраинский тур, это было фантастически!
- Хочу на концерт! Когда следующий? Помню каждую песню!
- Это тот редкий случай, когда не нужно переводить хиты, — пишут фанаты, намекая на то, что артистка и раньше пела на украинском языке.
Правда, уже во время полномасштабной войны Гайтана делала в соцсетях посты на русском языке, за что сразу попала под критику. Прошлым летом она дала концерт в Бишкеке, где также исполняла композиции из русскоязычного репертуара, за что получила дополнительную порцию хейта.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения артистка находилась за границей и год молчала в соцсетях. Также она сделала паузу в творчестве, потому что ей была нужна “полная тишина, чтобы снова научиться по-настоящему слышать себя”.
Фото: Гайтана