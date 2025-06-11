Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем
Взрывы во Львове и области: поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
4 мин.

Россияне уничтожили дом солиста группы Нервы: Покровск стирают с лица земли

Євген Мільковський

Солист группы Нервы, певец Евгений Мильковский рассказал, что его дом в Покровске Донецкой области полностью уничтожили российские оккупанты.

Лидер группы Нервы о доме в Покровске

Музыкант отметил, что россияне стирают с лица земли украинские города. По словам Мильковского, он до сих пор не может осознать, что все это происходит из-за “ущербного лысого”, имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

— Я не знаю, в какой больной ум может прийти мысль: Давай я уничтожу просто все, снесу города, вообще полстраны, убью всех и будет замечательно. Кто это решил? Этот ущербный лысый? Но вот такая реальность. Город просто стирают с лица земли, не только этот, вообще города, — сказал Евгений.

Мильковский добавил, что многоэтажный дом, где он вырос, полностью разрушен вражеским снарядом. Также россияне уничтожили и другие места в Покровске, где артист раньше проводил время.

Сейчас смотрят
Покровськ

Дом в Покровске/скриншот из видео

— Мой дом разрушило просто. По центру здания, от крыши до первого этажа, все просто разорвано снарядом. Мои друзья пишут, что мы больше туда никогда не вернемся. Вижу, как горит моя школа. Практически все здания, в которые я ходил. Дом культуры, университет — все стерто. А там просто город был, просто люди жили. Это очень страшно, — сказал певец.

Отметим, что группа Нервы, которую Евгений Мильковский основал в 2010 году, в основном исполняет песни на русском языке. Ранее музыканты активно развивали карьеру в РФ, однако после начала полномасштабного вторжения коллектив прекратил свою деятельность на территории страны-агрессора.

Недавно стало известно, что Нервы и другие украинские артисты выступят на одной сцене с россиянами. В августе они примут участие в музыкальном фестивале Ready Fest в Варшаве.

Читайте также
Жизнь без фильтров: Решетники показали, как с детьми прятались во время обстрела Киева
Григорій Решетник

Фото: Нервы

Источник: Дождь

Связанные темы:

Война в УкраинеПокровськ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь