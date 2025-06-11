Россияне уничтожили дом солиста группы Нервы: Покровск стирают с лица земли

Солист группы Нервы, певец Евгений Мильковский рассказал, что его дом в Покровске Донецкой области полностью уничтожили российские оккупанты.

Лидер группы Нервы о доме в Покровске

Музыкант отметил, что россияне стирают с лица земли украинские города. По словам Мильковского, он до сих пор не может осознать, что все это происходит из-за “ущербного лысого”, имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

— Я не знаю, в какой больной ум может прийти мысль: Давай я уничтожу просто все, снесу города, вообще полстраны, убью всех и будет замечательно. Кто это решил? Этот ущербный лысый? Но вот такая реальность. Город просто стирают с лица земли, не только этот, вообще города, — сказал Евгений.

Мильковский добавил, что многоэтажный дом, где он вырос, полностью разрушен вражеским снарядом. Также россияне уничтожили и другие места в Покровске, где артист раньше проводил время.

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— Мой дом разрушило просто. По центру здания, от крыши до первого этажа, все просто разорвано снарядом. Мои друзья пишут, что мы больше туда никогда не вернемся. Вижу, как горит моя школа. Практически все здания, в которые я ходил. Дом культуры, университет — все стерто. А там просто город был, просто люди жили. Это очень страшно, — сказал певец.

Отметим, что группа Нервы, которую Евгений Мильковский основал в 2010 году, в основном исполняет песни на русском языке. Ранее музыканты активно развивали карьеру в РФ, однако после начала полномасштабного вторжения коллектив прекратил свою деятельность на территории страны-агрессора.

Недавно стало известно, что Нервы и другие украинские артисты выступят на одной сцене с россиянами. В августе они примут участие в музыкальном фестивале Ready Fest в Варшаве.

Фото: Нервы

Источник : Дождь

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