В октябре должна была отпраздновать 100 лет: умерла бабушка Арианы Гранде

Американская поп-звезда Ариана Гранде оплакивает смерть своей любимой бабушки Марджори Гранде, которую нежно называла Нонна. Женщина ушла из жизни в 99 лет, окруженная семьей и близкими.

Умерла бабушка Арианы Гранде – что известно

О смерти Марджори сообщила мама певицы в сториз.

– Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наша дорогая матриарх скончалась. Марджори (Нонна) Гранде ушла из жизни мирно, дома, рядом с родными, которые были с ней в течение последних недель. Спасибо за вашу поддержку, любовь и уважение к нашему личному горю и празднованию ее необыкновенной жизни, – говорится в заявлении семьи.

Ариана поделилась архивным черно-белым фото со свадьбы бабушки и дедушки Фрэнка Гранде, подписав его одним словом – Навсегда.

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Брат певицы Фрэнки Гранде также оставил трогательное сообщение, в котором трогательно обратился к родному человеку.

– Я бесконечно тебя люблю, моя нежная Нонна. Мне тебя невероятно не хватает. Мое сердце разбито, но я уже чувствую, как ты следишь за мной с небес и гордишься всем, что я сделал, и тем, что еще будет, – написал артист.

Отношения Арианы Гранде с бабушкой

Особая связь Арианы с бабушкой не раз проявлялась публично. В марте 2024 года голос Марджори прозвучал в треке Ordinary Things из альбома Eternal Sunshine. Так она стала самой пожилой артисткой, которая когда-либо попадала в чарт Billboard Hot 100. Песня поднялась до 55-го места, а Гранде поздравила в соцсетях “единственную и неповторимую Нонну, которая только что вошла в историю”.

В песне внучка спрашивает: “Как понять, что я в правильных отношениях?”. Бабушка дает совет: “Никогда не ложись спать без поцелуя на ночь. Это худшее, что можно сделать. Если ты этого не хочешь – ты не там, где следует. Уходи”.

В 2018 году Марджори вышла на сцену вместе с Арианой, ее мамой и двоюродной сестрой во время исполнения песни God Is a Woman. Все они взялись за руки, после чего Ариана нежно поцеловала бабушку.

В последнее время бабушка участвовала в семейных просмотрах. В ноябре прошлого года Ариана приехала в родную Бока-Ратон, чтобы посмотреть фильм Злая: Сказка о ведьме Запада вместе с Нонной в том же кинотеатре, что и в детстве.

Марджори Гранде в октябре могла бы отметить свое 100-летие. Ее муж Фрэнк умер в 2014 году в возрасте 90 лет.

Источник : People

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