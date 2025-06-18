У жовтні мала святкувати 100 років: померла бабуся Аріани Гранде

Американська поп-зірка Аріана Гранде оплакує смерть своєї улюбленої бабусі Марджорі Гранде, яку ніжно називала Нонна. Жінка пішла з життя у 99 років, оточена родиною та близькими.

Померла бабуся Аріани Гранде – що відомо

Про смерть Марджорі повідомила мама співачки в сториз.

– Ми з розбитим серцем повідомляємо, що наша дорога матріархиня померла. Марджорі (Нонна) Гранде пішла з життя мирно, вдома, поруч із рідними, які були з нею впродовж останніх тижнів. Дякуємо за вашу підтримку, любов і повагу до нашого приватного горя та святкування її надзвичайного життя, – йдеться в заяві родини.

Аріана поділилася архівним чорно-білим фото з весілля бабусі й дідуся Френка Гранде, підписавши його одним словом – Назавжди.

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Брат співачки Френкі Гранде також залишив зворушливий допис, у якому зворушливо звернувся до рідної людини.

– Я нескінченно тебе люблю, моя ніжна Нонно. Мені тебе неймовірно бракує. Моє серце розбите, але я вже відчуваю, як ти стежиш за мною з небес і пишаєшся всім, що я зробив, і тим, що ще буде, – написав артист.

Стосунки Аріани Гранде з бабусею

Особливий зв’язок Аріани з бабусею не раз проявлявся публічно. У березні 2024 року голос Марджорі прозвучав у треку Ordinary Things з альбому Eternal Sunshine. Так вона стала найстаршою артисткою, яка коли-небудь потрапляла до чарту Billboard Hot 100. Пісня піднялася до 55-го місця, а Гранде привітала у соцмережах “єдину і неповторну Нонну, яка щойно увійшла в історію”.

У пісні онучка питає: “Як зрозуміти, що я в правильних стосунках?”. Бабуся дає пораду: “Ніколи не лягай спати без поцілунку на добраніч. Це найгірше, що можна зробити. Якщо ти цього не хочеш – ти не там, де слід. Йди”.

У 2018 році Марджорі вийшла на сцену разом з Аріаною, її мамою та двоюрідною сестрою під час виконання пісні God Is a Woman. Усі вони взялися за руки, після чого Аріана ніжно поцілувала бабусю.

Останнім часом бабуся брала участь у сімейних переглядах. У листопаді минулого року Аріана приїхала в рідну Бока-Ратон, щоб подивитися фільм Wicked: Чародійка разом із Нонною у тому самому кінотеатрі, що й в дитинстві.

Марджорі Гранде у жовтні могла б відзначити своє 100-річчя. Її чоловік Френк помер у 2014 році у віці 90 років.

Джерело : People

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