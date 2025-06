Умер Брайан Уилсон – основатель культовых The Beach Boys и легенда 60-х

На 82-м году жизни скончался Брайан Уилсон – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров в истории американской поп-музыки, основатель группы The Beach Boys и автор культового альбома Pet Sounds.

Скончался Брайан Уилсон – что известно

О смерти музыканта сообщила его семья, однако без уточнения причины.

– С глубокой скорбью сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон ушел из жизни. У нас нет слов, пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время. Мы понимаем, что делимся своим горем с миром, – говорится в сообщении.

Дочь артиста, певица Карни Уилсон, отметила, что у нее не хватает слов описать ту печаль, которую она испытывает из-за потери родного человека.

Сейчас смотрят

– Мой отец был каждой частичкой моего тела. Его будут помнить миллионы до конца света. Я счастлива, что была его дочерью и имела с ним душевную связь, которая будет длиться всегда, – поделилась Карни.

В начале прошлого года адвокаты семьи сообщали, что Уилсон страдает “значительным нейрокогнитивным расстройством, подобным деменции”, из-за чего ему назначили опеку.

Уилсон и эпоха Beach Boys

Брайан Уилсон был центральной фигурой The Beach Boys – группы, которая олицетворяла беззаботность и мечту о лете в Калифорнии. Его песни Surfin’ U.S.A., I Get Around, Good Vibrations стали гимнами 60-х. В группе также выступали его братья Карл и Деннис, двоюродный брат Майк Лав и друг Эл Джардин.

Хотя сам Уилсон не был серфером, именно он создал идеальный музыкальный образ серф-культуры. Впрочем, наряду с жизнерадостными хитами он писал и глубоко личные композиции, отражавшие его внутреннюю борьбу.

В 1966 году Брайан Уилсон создал альбом Pet Sounds – экспериментальный шедевр, который изменил представление о поп-музыке. Хотя коммерческий успех сначала был скромным, альбом стал прорывом в музыкальной индустрии и вдохновил самих The Beatles на создание Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

На протяжении жизни автор жизнеутверждающих и полных солнца хитов страдал от психических расстройств и зависимостей. Часть жизни находился под контролем психотерапевта Юджина Лэнди, который фактически управлял всеми аспектами его существования. Позже Лэнди было юридически запрещено контактировать с музыкантом, а эту историю экранизировали в фильме Love & Mercy (2015).

Наследие Брайана Уилсона

Последние десятилетия Уилсон вел не очень публичную жизнь, но продолжал записывать сольную музыку и время от времени выступал. Его творчество оставалось источником вдохновения для многих современных артистов — от Radiohead и Wilco до Daft Punk.

Брайан Уилсон получил две премии Грэмми, был включен в Зал славы рок-н-ролла, Зал славы авторов песен и отмечен Центром Кеннеди в 2007 году.

Музыкант был женат дважды — сначала на Мэрилин Ровелл, а затем на Мелинде Ледбеттер, которая умерла в 2023 году. У него осталось семеро детей.

Источник : NBC News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.