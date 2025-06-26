От Дюны до агента 007: Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

Франко-канадский кинорежиссер Дени Вильнев снимет следующий фильм о Джеймсе Бонде. Об этом сообщила компания Amazon MGM Studios.

Таню Лапуант, жену Вильнева, назначили исполнительным продюсером. Эми Паскаль и Дэвид Гейман выступят продюсерами ленты об агенте 007.

Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Бонде

Режиссер признался, что с детства любит фильмы о Джеймсе Бонде, поэтому для него большая честь работать над следующей частью франшизы.

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— Некоторые из моих самых первых воспоминаний о походах в кино связаны с 007. Я вырос на фильмах о Джеймсе Бонде вместе с отцом, начиная с Доктора Ноу с Шоном Коннери. Я ярый поклонник Бонда. Для меня он — святая святых. Я намерен чтить традиции и открыть путь для многих новых миссий. Это огромная ответственность, но также невероятно захватывающе для меня и большая честь, — сказал Вильнев.

Оскароносный режиссер Дени Вильнев известен благодаря работе над двумя частями фильма Дюна. Третья часть франшизы находится в разработке и должна выйти в прокат в 2026 году. Также в творческом багаже режиссера такие ленты, как Прибытие, Бегущий по лезвию 2049, Убийца, Пленницы, Враг, Пожары и другие.

Напомним, что в 2021 году Amazon купила кинокомпанию Metro — Goldwyn — Mayer (MGM), которая владела франшизой о Джеймсе Бонде за $8,45 млрд. Позже было заключено соглашение с продюсерами фильмов об агенте 007 Барбарой Брокколи и Майклом Г. Уилсоном, по которому они уступили творческий контроль над франшизой стриминговому гиганту.

Серия фильмов о Джеймсе Бонде, также известная как “бондиана”, выходит с 1962 года. На данный момент снято 25 фильмов.

В разное время агента 007 играли Шон Коннери, Тимоти Далтон, Роджер Мур, Пирс Броснан. Последним Бондом стал Дэниел Крейг, который снялся в пяти фильмах. Сейчас создатели ленты ищут нового Джеймса Бонда.

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