Від Дюни до агента 007: Дені Вільнев зніме новий фільм про Джеймса Бонда

Франко-канадський кінорежисер Дені Вільнев зніме наступний фільм про Джеймса Бонда. Про це повідомила компанія Amazon MGM Studios.

Таню Лапуант, дружину Вільнева, призначено виконавчою продюсеркою. Емі Паскаль і Девід Гейман виступлять продюсерами стрічки про агента 007.

Дені Вільнев стане режисером нового фільму про Бонда

Режисер зізнався, що з дитинства любить фільми про Джеймса Бонда, тож для нього велика честь працювати над наступною частиною франшизи.

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– Деякі з моїх найперших спогадів про походи в кіно пов’язані з 007. Я виріс, дивлячись фільми про Джеймса Бонда разом з батьком, починаючи з Доктора Ноу з Шоном Коннері. Я затятий шанувальник Бонда. Для мене він – святая святих. Я маю намір шанувати традиції і відкрити шлях для багатьох нових місій. Це величезна відповідальність, але також неймовірно захоплююче для мене і велика честь, – сказав Вільнев.

Оскароносний режисер Дені Вільнев відомий завдяки роботі над двома частинами фільму Дюна. Третя частина франшизи перебуває в розробці і має вийти в прокат у 2026 році. Також у творчому доробку режисера такі стрічки, як Прибуття, Той, хто біжить по лезу 2049, Вбивця, Полонянки, Ворог, Пожежі та інші.

Нагадаємо, що у 2021 році Amazon купила кінокомпанію Metro – Goldwyn – Mayer (MGM), яка володіла франшизою про Джеймса Бонда за $8,45 млрд. Пізніше було укладено угоду з продюсерами фільмів про агента 007 Барбарою Брокколі та Майклом Г. Вілсоном, за яким вони поступилися творчим контролем над франшизою стримінговому гіганту.

Серія фільмів про Джеймса Бонда, також відома як “бондіана”, виходить з 1962 року. Наразі знято 25 фільмів.

У різний час агента 007 грали Шон Коннері, Тімоті Далтон, Роджер Мур, Пірс Броснан. Останнім Бондом став Деніел Крейг, який знявся у п’яти фільмах. Нині творці стрічки шукають нового Джеймса Бонда.

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