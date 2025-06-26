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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
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По примеру отца: принц Джордж пойдет в Итон

Вільям, Кейт та діти
Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон наконец определились с новой школой для своего старшего сына Джорджа. Как сообщают источники, 11-летнего принца отдадут в престижный Итонский колледж.

Где будет учиться принц Джордж

Хотя среди претендентов был также Marlborough College, где в свое время училась принцесса Уэльская, выбор остановили на альма-матер принца Уильяма.

– Все вели себя так, как будто знают что-то важное, но молчат. Это было после визита Уильяма и Кейт в Итон, – рассказал один из инсайдеров о настроении в кулуарах учебного заведения.

Итонский колледж расположен недалеко от Виндзора, где сейчас проживает семья, и считается одним из самых престижных частных учебных заведений Великобритании.

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Обучение в Итоне стоит более $80 тыс. в год, что делает колледж одной из самых дорогих школ-интернатов страны.

Где учится принц Джордж

Принц Джордж сейчас учится в Lambrook School в Беркшире вместе с младшими братом и сестрой. Переход в Итон состоится только в сентябре 2026 года, когда мальчик достигнет соответствующего возраста.

Интересно, что недавно в Lambrook School разгорелся скандал: двух учеников обвинили в сексуальном насилии во время школьной поездки.

Королевские дети в этой ситуации не фигурируют, а их родители, по информации СМИ, не знали об инциденте.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям

Источник: Daily Mail

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