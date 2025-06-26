За прикладом батька: принц Джордж піде до Ітона

Принц Вільям і Кейт Міддлтон нарешті визначилися з новою школою для свого старшого сина Джорджа. Як повідомляють джерела, 11-річного принца віддадуть до престижного Ітонського коледжу.

Де вчитиметься принц Джордж

Хоча серед претендентів був також Marlborough College, де свого часу навчалася принцеса Уельська, вибір зупинили на альма матер принца Вільяма.

– Усі поводилися так, наче знають щось важливе, але мовчать. Це було після візиту Вільяма і Кейт до Ітона, – розповів один з інсайдерів про настрій у кулуарах освітнього закладу.

Ітонський коледж розташований неподалік від Віндзора, де нині мешкає родина, і вважається одним із найпрестижніших приватних навчальних закладів Великої Британії.

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Навчання в Ітоні коштує понад $80 тис. на рік, що робить коледж однією із найдорожчих шкіл-інтернатів країни.

Де вчиться принц Джордж

Принц Джордж наразі навчається у Lambrook School у Беркширі разом із молодшими братом і сестрою. Перехід до Ітона відбудеться лише у вересні 2026 року, коли хлопець досягне відповідного віку.

Цікаво, що нещодавно в Lambrook School спалахнув скандал: двох учнів звинуватили в сексуальному насильстві під час шкільної поїздки.

Королівські діти у цій ситуації не фігурують, а їхні батьки, за інформацією ЗМІ, не знали про інцидент.

Джерело : Daily Mail

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