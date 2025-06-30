Говорил через слово: Николай Луценко вспомнил, как перенес инсульт

Ведущий Миколиної погоди в программе Ранок у великому місті на ICTV2 Николай Луценко вспомнил, как пережил инсульт и почти полностью потерял способность говорить.

В непростой период он остался без поддержки родных – один за другим его близкие ушли из жизни из-за онкологических заболеваний.

Николай Луценко об инсульте

Инсульт случился с ведущим ночью. К счастью, он был не один, поэтому актеру вызвали скорую, которая доставила его в больницу, еще около двух месяцев ушло на восстановление. Настоящий рывок он сделал, когда решил не отказываться от рекламы. Коллеги присылали тексты, и Луценко тренировался.

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– Я часа три, четыре, проговаривал, и с каждым разом все легче. Я в быту слова говорил плохо – через слово, а свои тексты – абсолютно все, – поделился ведущий Миколиної погоди.

Актер очень ценит помощь друзей, которые поддержали его. Ведь в то время он потерял своих родных. Онкология поочередно забрала у него маму, тетю и любимую. Из-за этого у Николая Луценко случилась депрессия.

– Это очень плохая штука, когда вам ничего не хочется. Мы созданы чувствовать жизнь, а я не чувствовал. Как при Омикроне запах уходит, так все чувства вам отключили. Вы как кукла – вам все абсолютно все равно, – вспомнил актер.

Со временем ведущий начал постепенно возвращаться к привычной жизни. Сейчас также следит за своим состоянием и самочувствием. Не так давно перенес стентирование сердца – пришлось чистить артерию. Операция обошлась в 200 тыс. грн, еще за 60 тыс. убрал катаракту. Николай Луценко в шутку называет все эти манипуляции “капитальным ремонтом”.

Фото: скриншот из интервью

Источник : Алина Доротюк

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