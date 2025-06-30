Говорив через слово: Микола Луценко згадав, як переніс інсульт

Ведучий Миколиної погоди у програмі Ранок у великому місті на ICTV2 Микола Луценко згадав, як пережив інсульт і майже повністю втратив здатність говорити.

У непростий період він залишився без підтримки рідних – один за одним його близькі пішли з життя через онкологічні захворювання.

Микола Луценко про інсульт

Інсульт стався з ведучим вночі. На щастя, він був не сам, тож актору викликали швидку, яка доправила його до лікарні, ще зо два місяці пішло на відновлення. Справжній ривок він зробив, коли вирішив не відмовлятися від реклами. Колеги надсилали тексти, і Луценко тренувався.

Зараз дивляться

– Я години три, чи чотири, проговорював, і з кожним разом все легше. Я в побуті говорив погано – через слово, а свої тексти – абсолютно все, – поділився ведучий Миколиної погоди.

Актор дуже цінує допомогу друзів, які підтримали його. Адже на той час він втратив своїх рідних. Онкологія по черзі забрала в нього маму, тітку та кохану. Через це в Миколи Луценка сталася депресія.

– Це дуже погана штука, коли ви вам нічого не хочеться. Ми створені відчувати життя, а я не відчував. Як-от при Омікроні запах тікає, так всі почуття вам вимкнули. Ви як лялька – вам все абсолютно все одно, – пригадав актор.

Згодом ведучий почав поступово повертатися до звичного життя. Зараз також слідкує за своїм станом та самопочуттям. Не так давно переніс стентування серця – довелося чистити артерію. Операція обійшлась у 200 тис. грн, ще за 60 тис. прибрав катаракту. Микола Луценко жартома називає всі ці маніпуляції “капітальним ремонтом”.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Аліна Доротюк

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