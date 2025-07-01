Ада Роговцева показала архивное фото с сыном в годовщину его смерти

Актриса Ада Роговцева почтила память своего покойного сына, актера и режиссера Константина Степанкова. Мужчина ушел из жизни ровно 13 лет назад.

Ада Роговцева показала фото с сыном

В годовщину смерти сына актриса поделилась архивным черно-белым фото. В кадре Роговцева нежно прижалась к Константину, а он осторожно обнял ее за плечи. Когда именно была сделана фотография, артистка не уточнила.

— 1 июля 2012 года — день смерти моего сына, — подписала фото Ада Роговцева.

В комментариях подписчики поддержали Аду Роговцеву и выразили искренние соболезнования ее потере.

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Отметим, что сын актрисы умер в возрасте 50 лет. Причиной смерти стала онкологическая болезнь. Константина Степанкова похоронили в селе Жеребятин, что на Киевщине. Пережить тяжелую утрату Роговцевой помогла дочь Екатерина и трое внуков.

К слову, один из внуков артистки, Алексей Степанков-Ткаченко, сейчас защищает Украину в рядах Вооруженных сил. Ранее Роговцева рассказывала, что когда Алексей возвращается с фронта, то довольно чутко реагирует на различные звуки.

Фото: Ада Роговцева

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