Ада Роговцева показала архівне фото з сином у роковини його смерті

Акторка Ада Роговцева вшанувала пам’ять свого покійного сина, актора і режисера Костянтина Степанкова. Чоловік пішов з життя рівно 13 років тому.

Ада Роговцева показала фото з сином

У роковини смерті сина акторка поділилася архівним чорно-білим фото. У кадрі Роговцева ніжно притулилася до Костянтина, а він обережно обійняв її за плечі. Коли саме була зроблена світлина, артистка не уточнила.

– 1 липня 2012 року – день смерті мого сина, – підписала фото Ада Роговцева.

У коментарях підписники підтримали Аду Роговцеву та висловили щирі співчуття її втраті.

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Зазначимо, що син акторки помер у віці 50 років. Причиною смерті стала онкологічна хвороба. Костянтина Степанкова поховали в селі Жереб’ятин, що на Київщині. Пережити важку втрату Роговцевій допомогла донька Катерина та троє онуків.

До слова, один із онуків артистки, Олексій Степанков-Ткаченко, нині боронить Україну в лавах Збройних сил. Раніше Роговцева розповідала, що коли Олексій повертається з фронту, то доволі чутливо реагує на різні звуки.

Фото: Ада Роговцева

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