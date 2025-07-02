Сергей Жадан получил одну из самых престижных литературных наград Европы

Украинский писатель, музыкант и военный Сергей Жадан удостоен Австрийской государственной премии по европейской литературе.

Об этом сообщили в Федеральном министерстве жилищного строительства, искусства, культуры, СМИ и спорта Австрии.

Сергей Жадан стал лауреатом премии в Австрии

Эта награда присуждается с 1965 года авторам из европейских стран за литературное наследие, получившее международное признание. Одним из условий является наличие переводов на немецкий язык. Денежное вознаграждение составляет € 25 тыс.

Сейчас смотрят

Федеральный министр искусства и культуры и вице-канцлер Австрии Андреас Баблер назвал Жадана “одним из самых проницательных писателей современной европейской литературы, который стал литературным голосом украинцев”.

– Его проза, свободные стихи, тексты песен, дневники и романы охватывают современную историю Украины, позволяя читателям заглянуть во внутренний мир ее жителей. Он придает ужасам войны и невидимому страху литературный язык. Дает людям в Украине их голос и индивидуальность, которую они могут потерять из-за российской агрессии, – прокомментировал награду Баблер.

Вице-канцлер подчеркнул, что в произведениях Жадана сформулировано то, на что не хватает слов в повседневной речи. Он добавил, что они имеют силу свидетельствовать и давать надежду во время войны.

Кто такой Сергей Жадан

С начала 1990-х годов Сергей Жадан стал одним из ключевых представителей молодежной литературной среды Харькова. Он – автор двенадцати поэтических сборников и семи прозаических книг.

Его роман Изобретение джаза на Донбассе отмечен премиями, а BBC признала произведение “книгой десятилетия”. В 2022 году Жадан стал лауреатом Премии мира немецких книготорговцев. С мая 2024 года присоединился к армии – служит в бригаде Нацгвардии Хартия.

Официальная церемония награждения состоится 25 июля 2025 года в рамках Зальцбургского музыкального фестиваля. Премию будет вручать вице-канцлер и министр культуры Андреас Баблер.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.