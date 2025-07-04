Не творчість, а порожнеча: Кароль різко відповіла Потапу після відео з її ШІ-зображенням

Тіна Кароль різко відповіла Потапу, який напередодні опублікував відео, згенероване штучним інтелектом, де використав обличчя співачки та Світлани Лободи.

Артистка назвала творчість репера, який змінив сценічне ім’я на Slavic Balagan, “порожнечою, замаскованою під провокацію” та “дешевим бродяжництвом”.

Тіна Кароль звернулася до Потапа

Співачка відреагувала на витівку Потапа у соцмережі Threads. Кароль переконана, що коли в артиста закінчуються ідеї – він починає паразитувати на чужих обличчях, що і робить зараз репер.

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– Коли кліп не має змісту – вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію. Це не діалог з культурою. Це імітація енергії зсередини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став, – написала артистка.

Кароль додала, що поки столиця страждає він постійних російських атак, Потап намагається видати “свій фальшивий образ” за життя, до якого він вже немає жодного стосунку.

– Поки Київ живе у несправедливій реальності, десь існує той, хто видає свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже не має ніякого стосунку. Adios amigo (Прощавай, друже, – Ред.), – написала Тіна.

Напередодні Потап опублікував в Instagram відео, згенероване штучним інтелектом, для промо свого нового треку Asempik.

У ролику він використав обличчя Тіни Кароль та Світлани Лободи. Співачки були представлені в образі опосумів. Наприкінці відео ШІ-зображення з обличчями артисток влаштували бійку.

– Тепловий удар чи шедевр? Подорож Slavic пустелею викликає різні відчуття, – підписав відео Потап.

Репер, який після початку повномасштабної війни виїхав з України та регулярно потрапляє в скандали, так і не пояснив, навіщо згенерував відео з обличчями Кароль та Лободи.

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