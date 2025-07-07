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Календар свят на серпень 2025: коли день подруги, сестер та молоді

Календар свят на серпень 2025
Фото: Unsplash

Серпень – це період, що подарує нам не тільки останні спекотні дні літа, а й низку важливих подій.

У календарі свят на місяць ви знайдете як державні дати, які об’єднають українців по всьому світу, так і професійні, які стануть чудовою нагодою зібратися у колі близьких.

Факти ICTV підготували повний перелік свят серпня 2025 року, щоби ви заздалегідь спланували останній місяць літа, а також не забули привітати рідних.

Зараз дивляться

Календар свят на серпень 2025 року

  • 1 серпня – День інкасатора, День подруги, День працівника технічної підтримки, Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день пива
  • 2 серпня – Міжнародний день близнюків, Міжнародний день блюзу
  • 3 серпня – День Повітряних Сил Збройних Сил України, День сестер, Всесвітній день кавуна
  • 4 серпня – День спелеолога
  • 5 серпня – Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць
  • 6 серпня – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї
  • 7 серпня – День професійного спікера
  • 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України, День альпініста, Всесвітній день кішок, Міжнародний день офтальмології
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу, Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день коворкінгу
  • 10 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини
  • 11 серпня – День хіп-хопу
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді, День молоді в Україні
  • 13 серпня – Всесвітній день шульги, Всесвітній день каліграфії
  • 14 серпня – Всесвітній день ящірки
  • 15 серпня – День археолога, День міста Тернопіль, Всесвітній день величі
  • 16 серпня – Всесвітній день повітряних зміїв, День чоловічої краси
  • 17 серпня – Міжнародний день чорного кота, День картоплі
  • 18 серпня – Всесвітній день дослідження раку молочної залози
  • 19 серпня – День пасічника України, Всесвітній день гуманітарної допомоги, Всесвітній день фотографії, День міста Коломия, День поштової марки
  • 20 серпня – Всесвітній день ліні
  • 21 серпня – День поета
  • 22 серпня – День пам’яті загиблих правоохоронців, Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, Міжнародний день фольклору
  • 23 серпня – День державного прапора України, День міста Харків,
  • 24 серпня – День Незалежності України
  • 25 серпня –День народження бляшанки
  • 26 серпня – Міжнародний день собак, Міжнародний день актора
  • 27 серпня – Міжнародний день боксу, День українського сала, Міжнародний день лотереї
  • 28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів
  • 29 серпня – День пам’яті захисників України, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
  • 30 серпня – День авіації України, День далекобійника, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
  • 31 серпня – День шахтаря, Міжнародний день блогера, День міста Рівне, День міста Донецьк.
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