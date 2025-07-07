Календар свят на серпень 2025: коли день подруги, сестер та молоді

Серпень – це період, що подарує нам не тільки останні спекотні дні літа, а й низку важливих подій.

У календарі свят на місяць ви знайдете як державні дати, які об’єднають українців по всьому світу, так і професійні, які стануть чудовою нагодою зібратися у колі близьких.

Факти ICTV підготували повний перелік свят серпня 2025 року, щоби ви заздалегідь спланували останній місяць літа, а також не забули привітати рідних.

Зараз дивляться

Календар свят на серпень 2025 року

1 серпня – День інкасатора, День подруги, День працівника технічної підтримки, Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день пива

– День інкасатора, День подруги, День працівника технічної підтримки, Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день пива 2 серпня – Міжнародний день близнюків, Міжнародний день блюзу

– Міжнародний день близнюків, Міжнародний день блюзу 3 серпня – День Повітряних Сил Збройних Сил України, День сестер, Всесвітній день кавуна

День Повітряних Сил Збройних Сил України, День сестер, Всесвітній день кавуна 4 серпня – День спелеолога

– День спелеолога 5 серпня – Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць

– Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць 6 серпня – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 7 серпня – День професійного спікера

– День професійного спікера 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України, День альпініста, Всесвітній день кішок, Міжнародний день офтальмології

– День військ зв’язку Збройних Сил України, День альпініста, Всесвітній день кішок, Міжнародний день офтальмології 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу, Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день коворкінгу

– Міжнародний день корінних народів світу, Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день коворкінгу 10 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини

– День будівельника, День працівників ветеринарної медицини 11 серпня – День хіп-хопу

– День хіп-хопу 12 серпня – Міжнародний день молоді, День молоді в Україні

– Міжнародний день молоді, День молоді в Україні 13 серпня – Всесвітній день шульги, Всесвітній день каліграфії

Всесвітній день шульги, Всесвітній день каліграфії 14 серпня – Всесвітній день ящірки

Всесвітній день ящірки 15 серпня – День археолога, День міста Тернопіль, Всесвітній день величі

– День археолога, День міста Тернопіль, Всесвітній день величі 16 серпня – Всесвітній день повітряних зміїв, День чоловічої краси

– Всесвітній день повітряних зміїв, День чоловічої краси 17 серпня – Міжнародний день чорного кота, День картоплі

– Міжнародний день чорного кота, День картоплі 18 серпня – Всесвітній день дослідження раку молочної залози

Всесвітній день дослідження раку молочної залози 19 серпня – День пасічника України, Всесвітній день гуманітарної допомоги, Всесвітній день фотографії, День міста Коломия, День поштової марки

– День пасічника України, Всесвітній день гуманітарної допомоги, Всесвітній день фотографії, День міста Коломия, День поштової марки 20 серпня – Всесвітній день ліні

Всесвітній день ліні 21 серпня – День поета

День поета 22 серпня – День пам’яті загиблих правоохоронців, Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, Міжнародний день фольклору

День пам’яті загиблих правоохоронців, Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, Міжнародний день фольклору 23 серпня – День державного прапора України, День міста Харків,

– День державного прапора України, День міста Харків, 24 серпня – День Незалежності України

– День Незалежності України 25 серпня –День народження бляшанки

–День народження бляшанки 26 серпня – Міжнародний день собак, Міжнародний день актора

– Міжнародний день собак, Міжнародний день актора 27 серпня – Міжнародний день боксу, День українського сала, Міжнародний день лотереї

– Міжнародний день боксу, День українського сала, Міжнародний день лотереї 28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів

– Міжнародний день публічного читання коміксів 29 серпня – День пам’яті захисників України, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

– День пам’яті захисників України, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань 30 серпня – День авіації України, День далекобійника, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

– День авіації України, День далекобійника, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень 31 серпня – День шахтаря, Міжнародний день блогера, День міста Рівне, День міста Донецьк.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.