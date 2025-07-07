Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
5 хв.
Календар свят на серпень 2025: коли день подруги, сестер та молоді
Серпень – це період, що подарує нам не тільки останні спекотні дні літа, а й низку важливих подій.
У календарі свят на місяць ви знайдете як державні дати, які об’єднають українців по всьому світу, так і професійні, які стануть чудовою нагодою зібратися у колі близьких.
Факти ICTV підготували повний перелік свят серпня 2025 року, щоби ви заздалегідь спланували останній місяць літа, а також не забули привітати рідних.
Зараз дивляться
Календар свят на серпень 2025 року
- 1 серпня – День інкасатора, День подруги, День працівника технічної підтримки, Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день пива
- 2 серпня – Міжнародний день близнюків, Міжнародний день блюзу
- 3 серпня – День Повітряних Сил Збройних Сил України, День сестер, Всесвітній день кавуна
- 4 серпня – День спелеолога
- 5 серпня – Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць
- 6 серпня – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї
- 7 серпня – День професійного спікера
- 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України, День альпініста, Всесвітній день кішок, Міжнародний день офтальмології
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу, Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день коворкінгу
- 10 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини
- 11 серпня – День хіп-хопу
- 12 серпня – Міжнародний день молоді, День молоді в Україні
- 13 серпня – Всесвітній день шульги, Всесвітній день каліграфії
- 14 серпня – Всесвітній день ящірки
- 15 серпня – День археолога, День міста Тернопіль, Всесвітній день величі
- 16 серпня – Всесвітній день повітряних зміїв, День чоловічої краси
- 17 серпня – Міжнародний день чорного кота, День картоплі
- 18 серпня – Всесвітній день дослідження раку молочної залози
- 19 серпня – День пасічника України, Всесвітній день гуманітарної допомоги, Всесвітній день фотографії, День міста Коломия, День поштової марки
- 20 серпня – Всесвітній день ліні
- 21 серпня – День поета
- 22 серпня – День пам’яті загиблих правоохоронців, Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань, Міжнародний день фольклору
- 23 серпня – День державного прапора України, День міста Харків,
- 24 серпня – День Незалежності України
- 25 серпня –День народження бляшанки
- 26 серпня – Міжнародний день собак, Міжнародний день актора
- 27 серпня – Міжнародний день боксу, День українського сала, Міжнародний день лотереї
- 28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів
- 29 серпня – День пам’яті захисників України, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
- 30 серпня – День авіації України, День далекобійника, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
- 31 серпня – День шахтаря, Міжнародний день блогера, День міста Рівне, День міста Донецьк.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.