Дружина Сенцова розкрила, де режисер та військовий відзначив народини

Український режисер, військовослужбовець і колишній політв’язень РФ Олег Сенцов відзначив свій 49-й день народження у колі найрідніших. Його дружина Вероніка Велч розкрила, що святкування відбулося у Карпатах.

Олег Сенцов відзначив народини у Карпатах

У соцмережах Вероніка поділилася світлинами з подорожі, у якій їх супроводжував і старший син Велч від попереднього шлюбу.

На першому селфі Сенцов тримає на руках молодшого сина Демʼяна та тлі гірської річки. На другому – він ніжно та міцно цілує дружину у променях сонця.

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– Будь здоровим і щасливим! Роби ті діяння, які сродні душі! З твоїм днем! Українські Карпати – місце сили, – написала дружина режисера.

Нагадаємо, що Олег Сенцов і Вероніка Велч одружилися влітку 2022 року. Вероніка — юристка і громадська активістка. За словами Сенцова, саме родина дає йому опору в найтяжчі моменти:

Його наймолодший син зʼявився на світ у США, але має українське громадянство. У військового є ще троє дітей від попередніх стосунків: донька Аліна й син Владислав від першого шлюбу, а також донька Емма від фотографки Юлії Бабич.

На початку повномасштабного вторгнення Олег Сенцов вступив до ЗСУ, але продовжує й режисерську діяльність. У лютому він представив свою документальну стрічку Реал, що зафіксувала реальність війни безпосередньо під час бою. Випадково увімкнена камера зняла півтори години подій на передовій.

Фото: Вероніка Велч

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