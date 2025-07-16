Нацотбор на Детское Евровидение 2025 года побил рекорд по количеству заявок

В этом году Национальный отбор на Детское Евровидение в Украине собрал беспрецедентное количество заявок – 510. Это почти на две сотни больше, чем в прошлом.

Желание побороться за право представлять Украину на конкурсе проявили 492 солиста и 18 музыкальных коллективов. Финал шоу состоится 13 декабря в Тбилиси.

Нацотбор на Детское Евровидение 2025 – результаты

Анкеты с заявками принимались с 16 июня по 10 июля. В этом году от участников не требовалось обязательно подавать авторскую песню – достаточно было исполнить два кавера и записать видеообращение. Впрочем, многие конкурсанты проявили инициативу: почти каждый десятый добавил к заявке и собственную композицию.

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Среди желающих принять участие в Нацотборе – 82% девушек и 18% парней. В категории групп преобладают девичьи коллективы – 61% от всех анкет. Кроме Украины, заявки поступили из 16 стран, включая США, Германию, Польшу, Великобританию и Швейцарию.

– В этом году Нацотбор побил все рекорды: 510 заявок! 34 кавера на конкурсную песню Евровидения 2025 Bird Of Pray. Дети из 17 стран мира мечтают представить Украину на Евровидении – это безумно вдохновляет. Мы благодарны каждому и каждой, кто решился подать заявку, – прокомментировала результаты музыкальный продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова.

Выбор представителя Украины на Детском Евровидении 2025

До 22 июля оргкомитет сформирует длинный список максимум из 15 участников. Они пройдут специальное обучение на базе Дома звукозаписи Украинского Радио. В рамках этой Звездной школы юные исполнители будут совершенствовать вокал, хореографию, актерское мастерство и сценическую подачу под руководством опытных артистов.

Напомним, ранее к команде наставников присоединились режиссер и клипмейкер Антон Пожидаев и режиссер-хореограф Даниил Демёхин. Вместе со Светланой Тарабаровой и сонграйтером Аlyona Аlyona они будут работать не только над подготовкой участников, но и над созданием финального концерта, который покажут в октябре в телеэфире.

В прошлом году Артем Котенко из Ахтырки занял третье место на Детском Евровидении в Мадриде, исполнив песню Hear Me Now и набрав 203 балла. Это на данный момент самый высокий результат Украины за 11 лет участия в конкурсе.

Источник : Суспільне

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