Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025 побив рекорд за кількістю заявок

Цьогорічний Національний відбір на Дитяче Євробачення в Україні зібрав безпрецедентну кількість заявок – 510. Це майже на дві сотні більше, ніж торік.

Бажання поборотися за право представляти Україну на конкурсі виявили 492 солісти та 18 музичних колективів. Фінал шоу відбудеться 13 грудня у Тбілісі.

Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025 – результати

Анкети із заявками приймали з 16 червня до 10 липня. Цього року від учасників не вимагалося обов’язково подавати авторську пісню – достатньо було виконати два кавери й записати відеозвернення. Втім, чимало конкурсантів проявили ініціативу: майже кожен десятий додав до заявки й власну композицію.

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Серед охочих узяти участь у Нацвідборі – 82% дівчат та 18% хлопців. У категорії гуртів переважають дівочі колективи – 61% від усіх анкет. Окрім України, заявки надійшли з 16 країн, включаючи США, Німеччину, Польщу, Велику Британію та Швейцарію.

– Цьогорічний Нацвідбір побив усі рекорди: 510 заявок! 34 кавери на конкурсну пісню на Євробаченні 2025 Bird Of Pray. Діти з 17 країн світу мріють представити Україну на Євробаченні – це шалено надихає. Ми вдячні кожному та кожній, хто наважився подати заявку, – прокоментувала результати музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова.

Вибір представника України на Дитячому Євробаченні 2025

До 22 липня оргкомітет сформує довгий список максимум із 15 учасників. Вони пройдуть спеціальне навчання на базі Будинку звукозапису Українського Радіо. У межах цієї Зіркової школи юні виконавці вдосконалюватимуть вокал, хореографію, акторську майстерність та сценічну подачу під керівництвом досвідчених митців.

Нагадаємо, раніше до команди наставників долучилися режисер та кліпмейкер Антон Пожидаєв і режисер-хореограф Данило Дємєхін. Разом зі Світланою Тарабаровою та сонграйтеркою Аlyona Аlyona вони працюватимуть не лише над підготовкою учасників, а й над створенням фінального концерту, який покажуть у жовтні в телеефірі.

Минулого року Артем Котенко з Охтирки здобув третє місце на Дитячому Євробаченні у Мадриді, виконавши пісню Hear Me Now, набравши 203 бали. Це наразі найвищий результат України за 11 років участі в конкурсі.

Джерело : Суспільне

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