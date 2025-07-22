Не хочу быть в тренде: Вакарчук объяснил, почему редко показывает детей и жену

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук высказался о личной жизни, а также рассказал, почему редко показывает своих детей в соцсетях.

Вакарчук о личной жизни

Музыкант искренне считает, что личная жизнь должна оставаться вне поля зрения публики. Именно поэтому Вакарчук редко публикует семейные снимки в соцсетях.

Однако признается, что иногда хочется поделиться чем-то сокровенным. Именно поэтому недавно лидер Океана Эльзы показал фото детей — 4-летнего сына Ивана и 3-летней дочери Соломии.

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— Я не скрываю, а искренне считаю, что есть личные границы, которые для меня должны быть личными. Мне хочется так. Я не хочу быть в тренде и показывать все. Но иногда бывает ощущение, когда ты хочешь поделиться сокровенным, просто есть настроение. У меня много фотографий детей, которые делаю я или родственники. Я очень радуюсь и думаю, что, возможно, другие люди тоже порадуются, как и я радуюсь за всех детей, — сказал Вакарчук.

Вакарчук добавил, что для него семья — это самая большая ценность, которая вдохновляет и помогает держаться в эти трудные времена.

— В общем считаю, что для любого человека дети, жена, муж, семья, родители — это большой якорь, который не дает тебе с течением отплыть неизвестно куда в современном турбулентном мире. Поэтому надо держаться за важные вещи, — сказал лидер группы Океан Эльзы.

Напомним, на днях во время Atlas Festival 2025 в Киеве Святослава Вакарчука заметили с любимой Евгенией Яцутой. Они вместе пришли послушать выступление группы Бумбокс.

На видео, которое появилось в сети, можно увидеть, как Вакарчук обнимает Яцуту за плечи, а она нежно прислоняет к нему голову.

Источник: Сніданок 1+1

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