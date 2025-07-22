Не хочу бути у тренді: Вакарчук пояснив, чому рідко показує дітей і дружину

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук висловився про особисте життя, а також розповів, чому рідко показує своїх дітей у соцмережах.

Вакарчук про особисте життя

Музикант щиро вважає, що особисте життя має залишатися поза увагою публіки. Саме тому Вакарчук рідко публікує сімейні знімки в соцмережах.

Однак зізнається, що іноді хочеться поділитися чимось сокровенним. Саме тому нещодавно лідер Океану Ельзи показав фото дітей – 4-річного сина Івана та 3-річної доньки Соломії.

Зараз дивляться

– Я не приховую, а щиро вважаю, що є особисті кордони, які для мене мають бути особистими. Мені хочеться так. Я не хочу бути в тренді й показувати все. Але деколи буває відчуття, коли ти хочеш поділитися сокровенним, просто є настрій. Я багато маю фотографій дітей, які роблю я або родичі. Я дуже радію й думаю, що, можливо, інші люди теж порадіють, як і я радію за всіх дітей, – сказав Вакарчук.

Вакарчук додав, що для нього родина – це найбільша цінність, яка надихає і допомагає триматися в ці важкі часи.

– Загалом вважаю, що для будь-якої-людини діти, дружина, чоловік, родина, батьки – це великий якір, який не дає тобі з течією відплисти невідомо куди в сучасному турбулентному світі. Тому треба триматися за важливі речі, – сказав лідер гурту Океан Ельзи.

Нагадаємо, днями під час Atlas Festival 2025 у Києві Святослава Вакарчука помітили з коханою Євгенією Яцутою. Вони разом прийшли послухати виступ гурту Бумбокс.

На відео, яке з’явилося в мережі, можна побачити, як Вакарчук обіймає Яцуту за плечі, а вона ніжно притуляє до нього голову.

Джерело: Сніданок 1+1

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