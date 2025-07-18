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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Привіт, я вдома: Вакарчук записал с бойцом Азова песню, посвященную пленным

Михайло Опекан і Святослав Вакарчук
Фото: Святослав Вакарчук

Михаил Опекан из группы Lady Aphina, который сейчас является военнослужащим бригады Азов, Святослав Вакарчук из Океана Эльзы и группа Дно сняли видеоклип к совместной песне Привіт, я вдома.

Привіт, я вдома — премьера песни

Режиссером композиции стал Максим Сухин, а спродюсировали креативный продюсер лейбла kontrabass promo Даниил Сикачинский и SEO Юрий Базака.

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— Песня, созданная в 2012 году в стенах студенческого общежития, сегодня приобрела новое, более глубокое значение. Во время трагических событий и в сложных ситуациях упоминание дома вызывает печаль и тоску, одновременно давая надежду на возвращение и силу для борьбы, — отмечают украинские артисты.

По их словам, дом сегодня — это большая роскошь и самое родное место на земле. Быть дома — это не просто обыденность, а теперь — позиция и большая ценность, утверждают они.

— Посвящается всем, кто уже вернулся и еще вернется из плена. Каждому, кто ищет и находит приют в новых регионах нашей страны. Каждому, кто, отдавая всю силу в боях, думает о доме. Каждому, кто далеко за пределами дома, и искренне лелеет надежду на возвращение, — отметили авторы композиции.

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МузикаОкеан ЭльзыПісніСвятослав Вакарчук
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