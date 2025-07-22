Всегда открыта для любви: Энистон впервые заговорила о новых отношениях
Звезда сериала Друзья Дженнифер Энистон прокомментировала свой новый роман после слухов об отношениях с гипнотерапевтом и “гуру любви” Джимом Кертисом.
Дженнифер Энистон о романе
Актриса впервые затронула тему личной жизни после совместного появления с Кертисом на публике, в частности во время отдыха на Майорке и в Калифорнии.
– Лучшее состояние – быть открытым для любви, но не искать ее. Тогда ты не давишь на ситуацию, и если это происходит естественно – прекрасно, – поделилась Энистон в разговоре с изданием Closer.
Это первый комментарий знаменитости после того, как СМИ сообщили о ее новых отношениях. По словам инсайдеров, Дженнифер и Джим вместе уже несколько месяцев.
Их познакомил общий друг, и сначала они просто дружили. Энистон давно интересуется темами самосознания и оздоровления, поэтому была знакома с деятельностью Кертиса и читала его книгу.
Вместе с тем Энистон призналась, что не слишком любит комментировать личные моменты.
– Независимо от того, как долго я в индустрии, я никогда не привыкну к тому, что кто-то считает себя в праве знать что-то о твоей личной жизни, – заявила актриса.
Напомним, что после двух громких разводов – с Брэдом Питтом, а затем и Джастином Теру – Дженнифер Энистон долгое время оставалась без публичных романов. Джим Кертис стал первым, с кем ее связывают в романтическом плане после 2018 года.