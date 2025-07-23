Были на грани развода: Ярмак рассказал о кризисах в отношениях с женой

Рэп-исполнитель Александр Ярмак, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, признался, как полномасштабная война повлияла на его отношения с женой Анной.

Пара вместе уже 11 лет, из них девять — в браке. В следующем году Александр и Анна будут праздновать 10-ю годовщину свадьбы. Супруги воспитывают 6-летнюю дочь Соломию.

Ярмак о кризисах с женой

Рэпер отметил, что война очень истощает эмоционально, поэтому он понимает, почему в стране сейчас так много разводов.

Сейчас смотрят

По словам Ярмака, они с женой тоже несколько раз были на грани разрыва отношений. Паре удалось найти общий язык, однако критические моменты бывают до сих пор.

— Моя семья несколько раз тоже была на грани развода. Ты возвращаешься домой истощенный, нервный, можешь не заметить, что где-то не уделил внимания. Все непросто, и я над этим стараюсь работать. И с другой стороны — каждый в семье тоже проходит свой фронт. Иногда кажется, что твоя усталость важнее, но это не так, — поделился военный.

Ярмак добавил, что, несмотря на все кризисные моменты, семья для него — главный смысл в жизни. Он присоединился к армии именно потому, что хочет жить в Украине со своей семьей.

Чтобы сохранить отношения на расстоянии, Ярмак старается не забывать о приятностях для жены, в частности дарит ей цветы, говорит комплименты. Военный отметил, что важно быть на связи и поддерживать друг друга в такие трудные времена.

— Легко ли отпустила меня жена войну? Нет. Думаю, любая женщина, которая искренне любит, поступила бы так же. Это всегда трудно. Но мы стараемся держать контакт, поддерживать друг друга даже в такие тяжелые времена, — добавил Ярмак.

Фото: Анна Ярмак

Источник : Обозреватель

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.