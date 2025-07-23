Були на межі розлучення: Ярмак розповів про кризи у стосунках з дружиною

Реп-виконавець Олександр Ярмак, який нині боронить Україну в лавах ЗСУ, зізнався, як повномасштабна війна вплинула на його стосунки з дружиною Анною.

Пара разом вже 11 років, із них дев’ять – у шлюбі. Наступного року Олександр та Анна святкуватимуть 10-ту річницю весілля. Подружжя виховує 6-річну доньку Соломію.

Ярмак про кризи з дружиною

Репер зазначив, що війна дуже виснажує емоційно, тож він розуміє, чому в країні зараз так багато розлучень.

Зараз дивляться

За словами Ярмака, вони з дружиною теж кілька разів були на межі розриву стосунків. Парі вдалося знайти спільну мову, однак критичні моменти бувають й досі.

– Моя родина декілька разів теж була на межі розлучення. Ти повертаєшся додому виснажений, знервований, можеш не помітити, що десь не приділив уваги. Все непросто, і я над цим намагаюся працювати. І з іншого боку – кожен у родині теж проходить свій фронт. Іноді здається, що твоя втома важливіша, але це не так, – поділився військовий.

Ярмак додав, що, попри всі кризові моменти, родина для нього – головний сенс у житті. Він долучився до війська саме через те, що хоче жити в Україні зі своєю сім’єю.

Щоб зберегти стосунки на відстані, Ярмак старається не забувати про приємності для дружини, зокрема дарує їй квіти, каже компліменти. Військовий наголосив, що важливо бути на зв’язку і підтримувати одне одного в такі важкі часи.

– Чи легко відпустила мене дружина війну? Ні. Думаю, будь-яка жінка, яка щиро кохає, вчинила б так само. Це завжди важко. Але ми стараємося тримати контакт, підтримувати одне одного навіть у такі найважчі часи, – додав Ярмак.

Фото: Анна Ярмак

Джерело : Обозреватель

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