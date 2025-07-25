Королевская семья игнорирует протокол безопасности: эксперты обеспокоены

Принц Джордж, отпраздновавший 22 июля свое 12-летие, достиг возраста, после которого по королевскому протоколу наследники престола должны путешествовать отдельно.

Однако в семье Уэльских не планируют ничего менять в своих поездки, несмотря на давнюю традицию безопасности.

В чем суть королевского протокола

Правило раздельных перелетов было введено, чтобы гарантировать непрерывность преемственности британской монархии в случае трагедии.

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Таких случаев в королевской семье было несколько: в 1972 году погиб принц Уильям Глостерский, в 1942 – герцог Кентский, а в 1937 – принцесса Сесилия, сестра принца Филиппа.

После достижения 12 лет наследник не должен летать одним транспортом со следующим в очереди на трон. Именно поэтому принц Уильям в этом возрасте перестал летать вместе с принцем Чарльзом.

О существовании этого правила напомнил редактор Ричард Иден в шоу Palace Confidential, ссылаясь на бывшего пилота королевской семьи.

Он добавил, что принц Уильям и принц Джордж продолжают путешествовать вместе, и это вызывает беспокойство с точки зрения правил безопасности. Вместе с тем, пока семья Уэльских даже не планирует что-то менять в порядке своих путешествий.

Какие еще пункты предусматривает протокол

Кроме отдельных путешествий, наследники британского престола обязаны всегда иметь с собой комплект черной одежды – на случай смерти кого-то из родственников во время официальных визитов.

Это правило было введено после смерти короля Георга VI, когда тогдашняя принцесса Елизавета возвращалась из Кении без соответствующего наряда.

Также детям в королевской семье не разрешается носить брюки – мальчики должны появляться на публике только в шортах, а девочки – в платьях. Во время поездок запрещено употреблять моллюсков, чтобы избежать отравлений.

Источник : Daily Mail

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