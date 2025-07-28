Студия Disney выпустила первый трейлер Аватар 3: Огонь и пепел

Компания Disney официально обнародовала трейлер нового фильма Джеймса Кэмерона Аватар: Огонь и пепел после того, как тизер, показанный эксклюзивно перед фильмом Фантастическая четверка: Первые шаги в кинотеатрах, попал в сеть из-за утечки.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Официальный трейлер Аватар: Огонь и пепел: что известно

Компания Disney официально обнародовала трейлер долгожданного фильма Аватар: Огонь и пепел — третьей части эпической франшизы Джеймса Кэмерона.

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После попадания видео в интернет, что произошло после показа тизера в кинотеатрах перед фильмом Фантастическая четверка: Первые шаги, студия решила быстро опубликовать полную версию трейлера.

Зрители, которые первыми увидели новую ленту, уже оставляют восторженные отзывы.

Один из фанатов написал, что в трейлере – “самые красивые кадры, которые я видел в этом году, с реальным ощущением гибели и гнева – кулачные бои внутри космических вулканов, напуганные герои, грандиозные воздушные сражения”.

— Визуальный уровень — снова на новой ступени. Без сомнения, это будет самый большой фильм 2025 года, и слово “эпический” не передает всей силы трейлера, — отметил один кинокритик.

В трейлере зрители возвращаются на знакомую планету Пандора и знакомятся с двумя новыми племенами — Торговцами ветра и Племенем пепла. В эпицентре событий — Джейк Салли (Сэм Уортингтон), его партнерша Нейтири (Зои Салдана) и их семья, которые ведут напряженную воздушную борьбу с агрессивными представителями Племени пепла.

В ленте также возвращается знакомый антагонист — полковник Майлз Куорич (Стивен Лэнг), который теперь появляется в жуткой боевой раскраске (бело-черно-красной), намекающей на его возможный союз с Племенем пепла.

Среди новых персонажей — Варанг (Уна Чаплин), которая обращается к Кири (Сигурни Уивер) словами: Твоя богиня здесь не правит.

Тем временем Джейк Салли, обращаясь к Нейтири, предупреждает: Мы не можем так жить, после чего его захватывают и показательно выводят перед оккупационными силами Пандоры.

Персонаж по имени Спайдер (Джек Чемпион) также оказывается в опасности на протяжении большей части показанных кадров.

Аватар 2009 года стал самым кассовым фильмом в истории, собрав $2,9 млрд по всему миру.

Первый сиквел, Путь воды (2022), занял третье место в глобальном рейтинге, заработав $2,3 млрд.

Несмотря на скептицизм, Кэмерон снова сумел удивить, и индустрия практически не сомневается в успехе Огня и пепла, релиз которого запланирован на 19 декабря 2025 года — накануне праздничного сезона.

Хронометраж нового фильма пока не разглашается, но сам Кэмерон намекнул, что эта часть будет “немного длиннее” Пути воды, продолжительность которого составила 3 часа 12 минут.

Кэмерон подтвердил, что планирует снять пять фильмов об Аватаре и намерен лично режиссировать каждый из них.

По его словам, большая часть материала уже отснята. Аватар 4 должен выйти 21 декабря 2029 года, а Аватар 5 — 19 декабря 2031 года.

Также Кэмерон выразил желание экранизировать книги Чарльза Пеллегрино Призраки Хиросимы и Последний поезд из Хиросимы, как только завершит работу над франшизой.

Речь идет о реальной истории японца, пережившего ядерные бомбардировки как Хиросимы, так и Нагасаки. В случае реализации это будет первый не-Аватар-фильм Кэмерона со времен Титаника (1997).

В новом Аватаре сыграют: Зои Салдана, Сигурни Уивер, Британ Долтон, Джек Чемпион, Тринити Джо-Ли Блисс, Стивен Лэнг, Джованни Рибиси, Иди Фалько, Брэндан Ковелл, Мэтт Джеральд, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Бэйли Басс, Джемейн Клемент и Дэвид Тьюлис.

Сценарий написали Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа и Аманда Сильвер.

Фото: Avatar: Fire and Ash

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