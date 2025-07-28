Студія Disney випустила перший трейлер Аватар 3: Вогонь і попіл

Компанія Disney офіційно оприлюднила трейлер нового фільму Джеймса Кемерона Аватар: Вогонь і попіл після того, як тизер, показаний ексклюзивно перед фільмом Фантастична четвірка: Перші кроки в кінотеатрах, потрапив у мережу через витік.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Офіційний трейлер Аватар: Вогонь і попіл: що відомо

Компанія Disney офіційно оприлюднила трейлер довгоочікуваного фільму Аватар: Вогонь і попіл – третьої частини епічної франшизи Джеймса Кемерона.

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Після потрапляння відео в інтернет, що сталося після показу тизеру в кінотеатрах перед фільмом Фантастична четвірка: Перші кроки, студія вирішила швидко опублікувати повну версію трейлера.

Глядачі, які першими побачили нову стрічку, вже залишають захоплені відгуки.

Один із фанатів написав, що у трейлері – “найкрасивіші кадри, які я бачив цього року, з реальним відчуттям загибелі та гніву – кулачні бої всередині космічних вулканів, налякані герої, грандіозні повітряні битви”.

– Візуальний рівень – знову на новому щаблі. Без сумніву, це буде найбільший фільм 2025 року, і слово “епічний” не передає усієї сили трейлера, – зауважив один кінокритик.

У трейлері глядачі повертаються на знайому планету Пандора та знайомляться з двома новими племенами – Торговцями вітру та Плем’ям попелу. В епіцентрі подій – Джейк Саллі (Сем Вортінгтон), його партнерка Нейтірі (Зої Салдана) та їхня родина, які ведуть напружену повітряну боротьбу з агресивними представниками Племені попелу.

У стрічці також повертається знайомий антагоніст – полковник Майлз Куорич (Стівен Ленг), який тепер з’являється в моторошному бойовому розфарбуванні (біло-чорно-червоному), що натякає на його можливий союз із Плем’ям попелу.

Серед нових персонажів – Варанг (Уна Чаплін), яка звертається до Кірі (Сіґурні Вівер) словами: Твоя богиня тут не панує.

Тим часом Джейк Саллі, звертаючись до Нейтірі, попереджає: Ми не можемо так жити, після чого його захоплюють і показово виводять перед окупаційними силами Пандори.

Персонаж на ім’я Спайдер (Джек Чемпіон) також опиняється у небезпеці протягом більшої частини показаних кадрів.

Аватар 2009 року став найкасовішим фільмом в історії, зібравши $2,9 млрд по всьому світу.

Перший сиквел, Шлях води (2022), зайняв третє місце в глобальному рейтингу, заробивши $2,3 млрд.

Попри скепсис, Кемерон знову зумів здивувати, й індустрія практично не сумнівається в успіху Вогню і попелу, реліз якого запланований на 19 грудня 2025 року – напередодні святкового сезону.

Хронометраж нового фільму поки не розголошується, але сам Кемерон натякнув, що ця частина буде “трохи довшою” за Шлях води, тривалість якого склала 3 години 12 хвилин.

Кемерон підтвердив, що планує зняти п’ять фільмів про Аватар і має намір особисто зрежисувати кожен.

За його словами, велика частина матеріалу вже відзнята. Аватар 4 має вийти 21 грудня 2029 року, а Аватар 5 – 19 грудня 2031 року.

Також Кемерон висловив бажання екранізувати книги Чарльза Пеллегріно Привиди Хіросіми та Останній потяг із Хіросіми, щойно завершить роботу над франшизою.

Йдеться про справжню історію японця, який пережив ядерне бомбардування як Хіросіми, так і Нагасакі. У разі реалізації це буде перший не-Аватар-фільм Кемерона з часів Титаніка (1997).

У новому «Аватарі» зіграють: Зої Салдана, Сіґурні Вівер, Брітан Долтон, Джек Чемпіон, Трініті Джо-Лі Блісс, Стівен Ленг, Джованні Рібісі, Іді Фалько, Брендан Ковелл, Метт Джералд, Кейт Вінслет, Кліфф Кертіс, Бейлі Басс, Джемейн Клемент і Девід Тьюліс.

Сценарій написали Джеймс Кемерон, Рік Джаффа та Аманда Сільвер.

Фото: Avatar: Fire and Ash

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