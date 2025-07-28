У Дженнифер Лопес на сцене упала юбка: как звезда отреагировала на курьез

С поп-звездой Дженнифер Лопес произошел курьез во время концерта в Варшаве – она потеряла часть сценического костюма.

Инцидент не испортил настроение артистке, и она отреагировала на него с присущим ей юмором.

С Дженнифер Лопес произошел курьез на сцене

Лопес вышла к зрителям в золотом бикини и юбке с бахромой – ее позвали на сцену, чтобы публика спела Happy Birthday для артистки, которая недавно отпраздновала свое 56-летие.

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Один из танцоров помог Джей Ло закрепить юбку, но она почти сразу упала прямо на сцену.

Певица мгновенно отреагировала и пошутила, покрасовавшись на сцене в высоких блестящих трусиках.

– Хорошо, что этот костюм был продуман и под ним было все необходимое. Рада, что была в белье. Я обычно его не ношу, – с юмором отметила Лопес.

Танцор попытался снова закрепить деталь гардероба, но безрезультатно. Тогда звезда подняла юбку с пола и бросила ее в толпу, в шутку обратившись к зрителям.

– Можешь ее оставить. Она мне не нужна, – сказала певица счастливчику в зале, который поймал вещь.

Фанаты с восторгом прокомментировали этот момент в сети, поблагодарив Дженнифер Лопес за “сюрприз”. Впрочем, традиционно нашлось довольно много хейтеров, которые считают, что Джей Ло нужно “остепениться”.

Примерно такие же комментарии критики оставляли и раньше – после шоу, где Лопес страстно целовалась со своим балетом прямо на сцене.

Источник : Daily Mail

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