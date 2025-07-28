З Дженніфер Лопес на сцені впала спідниця: як зірка відреагувала на курйоз
Із попзіркою Дженніфер Лопес стався курйоз під час концерту у Варшаві – вона загубила частину сценічного костюма.
Інцидент не зіпсував настрій артистки, і вона відреагувала на нього з притаманним їй гумором.
З Дженніфер Лопес стався курйоз на сцені
Лопес вийшла до глядачів у золотому бікіні та спідниці з бахромою – її покликали на сцену, щоб публіка заспівала Happy Birthday для артистки, яка нещодавно відсвяткувала своє 56-річчя.
Один із танцівників допоміг Джей Ло закріпити спідницю, але вона майже одразу впала просто на сцену.
Співачка миттєво зреагувала та пожартувала, покрасувавшись на сцені у високих блискучих трусиках.
– Добре, що цей костюм був продуманий і під ним було все необхідне. Рада, що була в білизні. Я зазвичай її не ношу, – з гумором зазначила Лопес.
Танцівник спробував знову закріпити деталь гардероба, але безрезультатно. Тоді зірка підняла спідницю з підлоги та кинула її в натовп, жартома звернувшись до глядачів.
– Можеш її залишити. Вона мені не потрібна, – сказала співачка щасливцю в залі, що спіймав річ.
Фанати із захватом прокоментували цей момент в мережі, подякувавши Дженніфер Лопес за “сюрприз”. Втім, традиційно знайшлося доволі багато хейтерів, які вважають, що Джей Ло треба “подорослішати”.
Приблизно такі ж коментарі критики залишали й раніше – після шоу, де Лопес палко цілувалася зі своїм балетом просто на сцені.