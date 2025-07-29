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Брата участников Oasis обвинили в изнасиловании — что известно

Пол Галлагер
Фото: Getty Images

Старшего брата участников группы Oasis Лиама и Ноэла Галлагеров обвинили в изнасиловании.

59-летнему Полу Галлагеру, который проживает в Лондоне, инкриминируют нанесение телесных повреждений и три случая сексуального насилия.

Другие обвинения против него включают три эпизода умышленного удушения, насильственное поведение, а также два случая угроз убийством.

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Брат участников Oasis предстанет перед судом

Пол Галлагер предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 27 августа за преступления, вероятно совершенные в период с 2022 по 2024 год.

Полиция заявила, что обвинения выдвинуты по результатам расследования, которое началось в 2024 году. Женщине, которая, как утверждается, пострадала от действий Галлагера, оказывают поддержку специально подготовленные офицеры.

Отметим, что Пол Галлагер на год старше Ноэла и на семь лет старше Лиама. Трое братьев выросли вместе в Манчестере, но Пол никогда не участвовал в музыкальной деятельности группы Oasis. Он работает фотографом и диджеем, воспитывает сына.

Сейчас участники Oasis находятся в успешном туре, в рамках которого они дали концерты в Кардиффе, Манчестере и Лондоне, а дальше посетят Эдинбург и Дублин, после чего отправятся в Северную Америку.

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Источник: BBC

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